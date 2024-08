A- A+

RIO DE JANEIRO Com vídeo de apoio de Lindbergh, PSOL oficializa candidatura de Tarcísio Motta à Prefeitura do Rio Em convenção, o movimento 'Petistas com Tarcísio' foi anunciado

O PSOL do Rio de Janeiro oficializou nesta quinta-feira, em convenção, a candidatura do deputado federal Tarcísio Motta à prefeitura do Rio. Com uma chapa puro-sangue, a vice será a deputada estadual Renata Souza, que foi recebida com gritos de “a vice é mulher, Renatinha da Maré”.

No evento, que ocorreu no hotel Vila Galé no Centro do Rio, o candidato apresentou um vídeo de apoio do deputado federal Lindbergh Farias ( PT), que anunciou o movimento “petistas com Tarcísio”.

— Nós temos que ter uma alternativa de esquerda no Rio de Janeiro para disputar no primeiro turno. Quero comunicar a todos que nós vamos organizar e fazer um lançamento no próximo dia 16 de um movimento que eu tenho certeza que vai contaminar a militância petista. Tarcísio vai fortalecer um projeto de uma cidade democrática, de uma cidade inclusiva para todos e para todas — disse Lindbergh na gravação.

Em sua fala, Tarcísio agradeceu o apoio de parte da federação "Brasil Esperança", composta pelo PT, PCdoB e PV. Posteriormente, aos jornalistas, ele ressaltou que terá apoio de outras lideranças.

— Nós temos o apoio do MST que tem uma grande nominata, como a deputada estadual Marina do MST, mas tenho conversas com ministros de Lula, vamos divulgar conforme a campanha for acontecendo — afirmou.

Integrante do PSOL, partido que faz parte da base do presidente Lula (PT), o deputado não terá o apoio do Palácio do Planalto em sua campanha. O presidente e a federação PT-PV-PCdoB já declararam apoio à reeleição de Paes.

Neste contexto, o parlamentar vinha tentando angariar apoios isolados nas siglas, principalmente por parte da militância mais aguerrida, que é crítica ao atual prefeito. Hoje, ele formalizou a coligação com a Rede Sustentabilidade e o PCB, que terá o nome “O Rio merece mais”.

No evento, o deputado também prometeu uma gestão inclusiva para as minorias e pontuou alguns dos pilares de sua campanha.

— Nós daremos desta campanha a educação o coração dela, recuperar o orgulho de cada profissional e desta cidade, da sua rede de ensino. Nós colocaremos o desastre ambiental como centro. É preciso ter política de habitação e enfrentar o que deve ser feito. Nós queremos fazer uma verdadeira reforma urbana.

Ex-BBB candidato a vereador

Além da oficialização da candidatura, a nominata da federação foi apresentada. Entre os doze vereadores está Babu Santana, ator e ex-participante do Big Brother Brasil.

Estiveram presentes lideranças do partido na capital como a vereadora Monica Benício, viúva de Marielle Franco, e a vereadora de Niterói Benny Briolly. A presidente nacional da Rede Sustentabilidade, a ex-senadora Heloísa Helena, se juntou aos psolistas.

Vídeos das ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) também foram exibidos.

Tarcísio aparece com 7% das intenções de voto e é o terceiro colocado na corrida, segundo a última Quaest divulgada na capital fluminense. O prefeito Eduardo Paes (PSD) tem 49% e o deputado federal do PL, Alexandre Ramagem, 13%.

Aos 49 anos, Tarcísio Motta é doutor em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e está em seu primeiro mandato na Câmara Federal. Antes, foi vereador do Rio entre 2017 e 2022. Em 2014 e 2018, concorreu ao governo do estado, sem ser eleito uma vez que terminou em quinto e terceiro lugar, respectivamente.

Cenário eleitoral

Além de Tarcísio, outros candidatos já foram referendados por seus partidos. Paes, Ramagem e a candidata do Novo, Carol Sponza, foram anunciados logo na primeira semana após o início das convenções. Na segunda-feira, data limite estipulada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), será a vez do deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil).

Veja também

supremo tribunal STF adia pela quinta vez prazo de Zema para voltar a pagar dívida de R$ 160 bilhões com a União