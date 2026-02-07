A- A+

BOLSONARO PRESO Com visitas a Bolsonaro, Papudinha vira 'QG político' na montagem de alianças eleitorais da direita Filhos, parlamentares e advogados ajudam a consolidar unidade prisional da PM como núcleo de validação de candidaturas, com o ex-presidente coordenando candidaturas e monitorando pesquisas

Desde que foi transferido para a Papudinha, Jair Bolsonaro (PL) passou a ter acompanhamento médico constante, visitas frequentes de advogados e conversas diárias com antigos subordinados.

O que ocorre dentro do 19º Batalhão da PM do Distrito Federal, porém, ultrapassa a gestão da custódia. Aos poucos, a unidade se consolidou como ponto de validação política do bolsonarismo, onde cenários estaduais são apresentados, alianças são debatidas e decisões estratégicas recebem a chancela do ex-presidente.

O circuito é discreto, mas estruturado. Advogados e os filhos mantêm interlocução permanente com dirigentes partidários e recebem as ordens de Bolsonaro.

A partir daí circulam avaliações sobre a montagem de palanques, alertas sobre movimentos autônomos de aliados e orientações para o pleito de outubro.

Ex-assessor da Presidência e formalmente nomeado na defesa do ex-presidente, João Henrique Nascimento de Freitas esteve na unidade ao menos oito vezes no período recente.

O ex-ministro Adolfo Saschida também visitou Bolsonaro oito vezes. A frequência consolidou ambos como interlocutores fixos entre a Papudinha e a direção do PL.

Procurados para falar sobre o assunto, ambos não quiseram se manifestar.

Aval obrigatório

Segundo relatos de aliados ouvidos sob reserva, as conversas extrapolam temas como prazos processuais ou questões relacionadas à defesa.

Os advogados apresentam o quadro dos estados, discutem pesquisas internas, relatam tensões regionais e retornam com o posicionamento do ex-presidente. Internamente, a avaliação é que nenhuma definição importante pode prescindir de seu aval.

Também esteve na unidade o advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, ligado ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

A visita foi articulada a pedido de Valdemar, que tenta autorização para encontrar Bolsonaro pessoalmente desde o início da custódia, mas teve os pedidos indeferidos por também figurar como investigado nos mesmos processos.

Valdemar e Bessa também preferiram não se manifestar.

O advogado esteve na Papudinha no dia 20 de janeiro, às 14h33m, registrado como atendimento jurídico. Nos bastidores, porém, o episódio é descrito como interlocução política específica.

O recado levado incluía a leitura da direção partidária sobre a montagem de palanques estaduais e a necessidade de evitar movimentos dispersos enquanto Bolsonaro permanece fora do circuito presencial.

Essa mediação se soma à dinâmica interna da unidade. Bolsonaro mantém contato diário com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e com o ex-diretor da PRF Silvinei Vasques, também presos no batalhão. Caminhadas sob escolta se transformam em debates sobre decisões judiciais, cenário institucional e cálculo eleitoral.

Entre os temas recorrentes nas conversas estão o veto ao PL da Dosimetria e a busca por articulação política para tentar reverter a decisão. Também entram na pauta levantamentos eleitorais que medem o desempenho de nomes da direita em cenários contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), à espera de novos dados nos próximos meses que possam orientar alianças e investimentos políticos.

A saúde também passou a integrar o enredo político. Informações sobre dieta, dificuldades para dormir e acompanhamento médico constante circulam entre aliados e reforçam o discurso de que o ex-presidente enfrenta intercorrências clínicas, como crises de soluço.

Documentos oficiais registram atendimentos frequentes e deslocamento de equipes à unidade, o que alimenta, fora da custódia, argumentos favoráveis à concessão de prisão domiciliar.

A convivência com Torres e Silvinei tem servido, segundo relatos, como válvula de escape. Em uma das conversas, Bolsonaro teria desabafado com o ex-ministro que ambos não seriam “criminosos’, mas deveria haver “um propósito nisso”. Torres, então, teria respondido que “nada é por acaso”.

Foi nesse ambiente que ocorreu, na quarta-feira, a visita do senador Rogério Marinho (PL-RN), hoje principal operador político da pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A reunião durou cerca de duas horas e percorreu o mapa político do país. Segundo aliados, Marinho levou um diagnóstico detalhado dos estados e saiu com orientações sobre prioridades, riscos e limites de negociação.

— Precisamos ter o aval da liderança mais importante, que é o presidente Bolsonaro. Temos alternativas de composição e cada decisão gera consequências. Ele nos deu sua visão sobre os cenários nos estados — confirmou ao GLOBO.

Marinho apresentou alternativas em diferentes colégios eleitorais e ouviu de Bolsonaro onde enxerga maior risco de fragmentação do campo conservador.

São Paulo e Minas foram tratados como prioridades imediatas, tanto pela disputa ao Senado quanto pela necessidade de evitar pulverização de candidaturas de direita. Goiás e Paraná também entraram no radar.

— O momento agora é de montagem de palanques, para termos representação para o candidato a presidente. A (escolha da) vice será um segundo momento — afirmou Marinho, indicando que a engenharia estadual antecede qualquer definição nacional.

Debate sobre possível vice

A discussão sobre eventual vice já começou a ser testada nos bastidores. Emissários do PL sondaram o governador mineiro Romeu Zema (Novo) e pediram que ele dê uma resposta após o carnaval. Publicamente, porém, Zema se apresenta como pré-candidato à Presidência e afirma que não pretende abrir mão do projeto.

No entorno de Bolsonaro, o mineiro é tratado como o “vice dos sonhos”, pela densidade eleitoral no estado e pelo potencial de diálogo com o eleitor liberal. Dentro da custódia, Bolsonaro incentiva uma aproximação com o governador, movimento que poderia dar a Flávio um palanque mineiro, ao lado do vice-governador Mateus Simões (PSD), embora no PL haja um discurso de lançar candidato ao governo em todos os estados.

Procurado, Zema respondeu que acompanha a situação do ex-presidente e não descarta visitá-lo.

Em Goiás, a lógica é semelhante. Bolsonaro tem defendido aproximação com o grupo do governador Ronaldo Caiado (PSD), apesar da resistência de parte do PL local, que apoia a candidatura do senador Wilder Morais (PL-GO).

— Bolsonaro continua dando as orientações e indicando candidaturas nos estados. Na maioria das vezes, a decisão dele é fundamental para unir os pré-candidatos — disse o deputado Bibo Nunes (PL-RS).

Paralelamente à articulação eleitoral, Bolsonaro mantém agendas jurídicas e religiosas. A assistência espiritual com os pastores Thiago Manzoni e Robson Rodovalho integra sua rotina, assim como encontros reservados com parlamentares.

