TSE Com voto de Moraes pela condenação, Corte declara Bolsonaro inelegível por 5 a 2 Prevaleceu o voto do relator, Benedito Gonçalves, que foi acompanhado por Floriano Marques, André Tavares, Cármen Lúcia e Moraes

O ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que analisa se ele cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Com isso, o placar final ficou de 5 a 2 pela condenação e inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos.

Prevaleceu o voto do relator, Benedito Gonçalves, que foi acompanhado por Floriano Marques, André Tavares, Cármen Lúcia e Moraes. Raul Araújo e Nunes Marques votaram pela absolvição.

