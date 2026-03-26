Com votos a toque de caixa Douglas Ruas vence eleição na Alerj; saiba quem é

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O ex-secretário estadual das Cidades Douglas Ruas (PL) foi eleito nesta quinta-feira (26), por 45 votos, o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e está apto para ser o novo governador interino do estado. Por causa do desmonte na linha sucessória fluminense, com a renúncia do ex-governador Cláudio Castro (PL) e a ausência de um vice-governador, quem preside a Alerj passa a ser o novo chefe do Executivo em exercício até a realização da votação que escolherá um nome para o mandato-tampão.

Com a cassação definitiva do cargo de Rodrigo Bacellar (União), afastado do comando da Casa, aliados se apressaram para marcar as sessões que confirmassem a maioria consolidada em torno do filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), como sucessor. Apressada, a sessão durou apenas meia hora, com votos "sim" ou "não" pela candidatura de Ruas, o único a concorrer.

Desde a renúncia de Castro, na segunda-feira, o governador interino é o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. Ruas, portanto, assume a gestão, já que vira o primeiro da linha sucessória — o Rio está sem vice porque Thiago Pampolha virou conselheiro do Tribunal de Contas no ano passado. Delaroli não entrou na fila por ser interino na presidência. A cassação na terça-feira de Bacellar, que estava afastado por outra investigação, levou à necessidade da eleição.

Além dessa disputa, o Rio precisará ter uma eleição indireta, também na Alerj, para escolher um governador que ficará à frente do Palácio Guanabara até o fim do ano, num mandato-tampão. Dado que Ricardo Couto ainda não convocou essa futura votação, também ela assolada por dúvidas judiciais, poderia caber ao novo presidente da Alerj, como governador interino, a convocação.

Saiba quem é

Considerado o nome favorito no PL para concorrer ao governo do Rio neste ano, o deputado estadual Douglas Ruas tem uma trajetória marcada por ter atuado na injeção de emendas parlamentares em São Gonçalo, município onde também foi secretário, e por familiares com histórico de tiroteios na polícia. As conexões, por um lado, ajudaram Ruas a largar na frente na disputa interna do partido. Em São Gonçalo, Ruas comandou a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais, pasta responsável por desenhar os convênios que justificavam a alocação de recursos dos governos federal e estadual na cidade.

Nesse período, desde 2020, São Gonçalo atraiu R$ 250,5 milhões do orçamento secreto. Só a área de pavimentação recebeu R$ 17,2 milhões, tudo através de indicações do deputado federal Altineu Côrtes — principal dirigente do PL no estado, e de quem Ruas já foi assessor. Às vésperas da eleição de 2022, quando Ruas se elegeu para o primeiro mandato de deputado estadual, São Gonçalo era o quinto município do país que mais havia recebido verbas das chamadas emendas de relator — a modalidade que ficou conhecida como orçamento secreto e que foi extinta pelo Supremo Tribunal Federal no fim daquele ano.

Nelson Ruas, pai de Douglas, se tornou conhecido em São Gonçalo como capitão da Polícia Militar. Na PM, ele recebeu mais de uma vez a antiga “gratificação faroeste” — criada em 1995 para premiar policiais por produtividade, e que levou a um aumento de mortes causadas em serviço. O Capitão Nelson integrava uma patrulha tática conhecida como “carruagem do além”, em referência à letalidade em operações. Após uma vitória apertada, contra o petista Dimas Gadelha, na eleição para a prefeitura em 2020, Nelson usou as obras na cidade como vitrine de sua gestão e foi reeleito com facilidade em 2024.

Trânsito na polícia

Ruas é inspetor concursado da Polícia Civil desde 2013. Embora não tenha um histórico considerado “operacional” como o do pai, o trânsito na categoria policial é visto como um trunfo dentro do PL, que aposta na pauta de segurança pública na eleição deste ano. Ele se licenciou da polícia em 2019, quando assumiu uma superintendência do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) por indicação de Altineu Côrtes, que depois virou secretário da área.

Quando o pai era vereador, Ruas e o irmão mais velho, Nelsinho, se habituaram a acompanhá-lo no atendimento a eleitores no bairro do Pacheco, base política do Capitão Nelson. O prefeito de São Gonçalo, que construiu uma imagem de simplicidade na política, costuma repetir como prova disso que segue vivendo na mesma casa há mais de cinco décadas.

Ruas e o irmão são sócios em uma empreiteira, a Saur Construções, aberta em 2011. Nelsinho, que se elegeu vereador em São Gonçalo em 2020 e foi reeleito em 2024, hoje é dono de um haras, também batizado de Saur, localizado na cidade vizinha, em Itaboraí. No fim do ano passado, quando retornava ao haras depois de um passeio com a família, Nelsinho se envolveu em uma briga de trânsito que terminou com um sargento da PM ferido por tiros.

Para interlocutores do PL, em que pese o histórico familiar turbulento, Ruas tem um estilo mais “polido” que lhe permite transitar com facilidade em outros grupos, mas sem perder o apoio do “chão de fábrica” da polícia.

Em novembro do ano passado, Ruas esteve no podcast “Papo Reto” . No programa de bate-papo com três policiais recheado de perguntas sobre segurança pública e propaganda de armas para venda, um Ruas sorridente e de fala mansa vestiu o figurino linha-dura que o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, busca para o seu palanque no estado.

Aliás, quando o PL definiu que Ruas seria o candidato ao governo do Rio em outubro, contra o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), com o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa como vice, Flávio rasgou elogios ao correligionário.

— Douglas é ex-secretário de Cidades do Estado, deputado estadual, uma grande liderança, jovem, policial civil, e realizou um trabalho extraordinário à frente da Secretaria de Cidades do Rio de Janeiro. É uma pessoa respeitada na política e que tem o apoio dos partidos que estão se integrando a esse projeto — destacou o senador, na ocasião.

Depois da operação do ano passado no Complexo do Alemão que matou 122 pessoas — aprovada por 64% da população do Rio, segundo a pesquisa Quaest — , Eduardo Paes (PSD) e seu grupo político passaram a tentar evitar um embate com algum nome que se conectasse com o desejo “tiro, porrada e bomba” de parte da opinião pública. Ruas também preocupa o grupo do ex-prefeito por ser popular no segundo maior colégio eleitoral do Rio, além de ter conquistado relevante cacife com prefeitos do interior a partir do orçamento bilionário para obras de pavimentação via secretaria de Cidades.

Este mês, a ausência do então governador Cláudio Castro em um evento de segurança pública acabou dando contornos políticos a uma agenda institucional. No mesmo dia em que o então governador sancionou a lei que estabelece as regras para uma eventual eleição indireta ao governo do Rio, Ruas foi quem apareceu para representar o chefe do Executivo em um encontro na Cidade da Polícia marcado pela entrega de novas viaturas e pelo lançamento da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) digital.

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