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Brasil Com voz de Michelle e presença de Damares, filha de réu do 8 de janeiro lança pré-candidatura Ex-primeira-dama diz que Luiza do Clezão é 'voz da justiça', e senadora aponta 'projeto' de Jair Bolsonaro

A filha do réu que morreu no Complexo da Papuda, onde estava preso sob acusação de participar dos atos golpistas do 8 de janeiro, foi lançada pelo PL como aposta para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em novembro de 2023, Cleriston Pereira da Cunha, o Clezão, faleceu após passar mal durante um banho de sol e virou símbolo do discurso bolsonarista pela anistia e contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Com participação das correligionárias Michelle Bolsonaro e Damares, Luiza do Clezão disse que "da dor, nasceu um propósito" e que "acabou para os corruptos".

Ao longo do evento, outros políticos e apoiadores declararam apoio a Luiza do Clezão e citaram a trajetória e a morte do pai dela em meio às críticas às prisões e condenações relacionadas à invasão dos prédios dos Três Poderes, em 2023, como reação à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL). O senador Flávio Bolsonaro, escolhido pelo pai para sucedê-lo na corrida à Presidência, era esperado no ato do partido, mas não compareceu.

Michelle Bolsonaro também era presença confirmada, mas participou do ato apenas em chamada pelo celular. Justificou que o marido não passava bem e que optou por ficar em casa, onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, para acompanhar o tratamento dele. Sem aparecer em imagem pelo telão, sua voz foi transmitida pelo microfone de Luiza.

Michelle afirmou que a filha de Clezão foi escolhida para ser a "voz da justiça" e defender na Câmara pautas ligadas à família e às mulheres. A pré-candidata agradeceu o aval da ex-primeira-dama e postou um trecho da interação no Instagram

A senadora Damares Alves (PL), que defendia publicamente o lançamento do nome de Luiza pelo menos desde 2024, subiu ao palco para apoiá-la. A ex-ministra do governo Bolsonaro disse que a entrada de Luiza na política é um projeto do ex-presidente e de Michelle.

"Luiza é um projeto do Distrito Federal, é um projeto para a nação", afirmou Damares, que fez ressalvas quanto às restrições de campanha de momento. "Logo, logo a gente vai estar na rua, que agora não pode, pedindo voto, porque eu sei que você vai chegar naquela Câmara e fazer uma revolução. Atenção, corruptos do DF: Luiza está chegando".

Também chancelaram a pré-candidatura a deputada Bia Kicis (PL) e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP).

Durante o evento, imagens de Clezão apareceram no telão, e a voz dele foi reproduzida para enviar uma mensagem à filha.

"Daqui de cima estou acompanhando tudo e vou te falar, rapaz, o moído aí tá bom. Que evento lindo que a nossa galera preparou, só faltou o boi", disse na mensagem.

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