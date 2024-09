A- A+

MUSK Com X suspenso no País, Musk defende "democracia" e "Brasil livre" em post em português Em outro comentário, o bilionário celebra os brasileiros que estão conseguindo acessar o X no Brasil a despeito da ordem de suspensão da rede no país

O bilionário e empresário Elon Musk voltou a fazer comentários sobre o Brasil nesta segunda-feira, 2, após o bloqueio do X (antigo Twitter) no País. A mensagem foi escrita em português e chegou a ser fixada em seu perfil na plataforma por alguns minutos. "Viva a Democracia! Viva o Brasil Livre!", escreveu Musk.

Nesta manhã, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu o X no Brasil e fixou multa diária de R$ 50 mil para quem usar VPN para burlar o bloqueio. Musk não fez comentários diretos sobre a decisão.

Musk também disse que concorda 100% com uma mensagem que crítica o silêncio do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da vice-presidente Kamala Harris por estarem em silêncio sobre a "proibição ilegal" do X no Brasil.

Em outro comentário, o bilionário celebra os brasileiros que estão conseguindo acessar o X no Brasil a despeito da ordem de suspensão da rede no Brasil após o empresário descumprir a ordem de nomear um representante responsável pela empresa no País. "Bravo, brasileiros!", disse ele, sobre a manutenção do acesso à rede no País.

Há relatos de diversos usuários brasileiros no X que têm conseguido acessar a plataforma por meio de wi-fi ou ainda através de sinal de operadoras no interior de estados como São Paulo, Pará, Tocantins, dentre outros.



Alguns também têm mantido os seus perfis atualizados por meio de ferramentas como o VPN como uma maneira de contornar a suspensão, apesar da multa fixada pelo STF.

"É muito fácil usar uma VPN se um site for restrito à sua localização", escreveu Musk, em seu perfil no X.

O empresário voltou a criticar Alexandre de Moraes e disse que ele "merece prisão por seus crimes" ao comentar um post que diz que haverá manifestações na Av. Paulista, em São Paulo, no Dia da Independência do Brasil, celebrado no próximo sábado, 7 de setembro, pedindo pelo impeachment do ministro.



"É só uma questão de tempo até que este criminoso esteja atrás das grades", disse.

E os ataques não se restringiram a Moraes. Musk também repostou uma foto do ministro Flávio Dino com uma mensagem irônica: "Parece legítimo", afirmou. O STF é formado pelos ministros Moraes, Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Por outro lado, Musk teceu elogios ao governo do presidente argentino Javier Milei. "O mercado livre funciona incrivelmente bem", escreveu o bilionário, repostando um comentário sobre o término de controles e regulamentações no setor imobiliário da Argentina.



"O presidente @JMilei está fazendo um trabalho incrível restaurando a Argentina à grandeza!", escreveu em outra mensagem.

