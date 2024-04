A- A+

BRASIL Comandante do Exército cita compromisso da Força com "mais caros ideais democráticos" Em meio a discussão de PEC que aumenta recursos para Defesa, Tomás Paiva também defendeu a "previsibilidade orçamentária" do Exército

O comandante do Exército, Tomás Paiva, citou que a Força tem "os mais caros ideais democráticos" em evento ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Quartel General do Exército, em Brasília. O presidente participou da cerimônia alusiva ao Dia do Exército em meio ao processo de pacificação da relação do Palácio do Planalto com militares.

— No dia de hoje, ao completar 376 anos de glórias, a Força Terrestre reafirma o eterno compromisso com a Nação brasileira em defesa da Pátria e dos mais caros ideais democráticos, mesmo com o sacrifício da própria vida — afirmou o comandante em discurso.



Lula estava acompanhado dos ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, de Relações Institucionais, Alexandre Padilha e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Amaro.

Tomás Paiva também defendeu a "previsibilidade orçamentária" do Exército. A fala foi feita em meio as articulações do Ministério da Defesa de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o aumento gradual do percentual do orçamento de 1,2% para 2% do PIB destinado pelo governo às Forças Armadas. Atualmente, o orçamento da Defesa é de 1,1% do PIB.

— Estar preparado para o futuro envolve, sobretudo, aprimorar o valor do Soldado por meio do treinamento eficaz e da dotação de materiais de emprego militar modernos. Dessa forma, a previsibilidade orçamentária é fundamental para fortalecer a Base Industrial de Defesa e aumentar a capacidade de dissuasão em um mundo multipolar, no qual os conflitos bélicos são uma realidade.



A Ordem do Dia também citou a participação feminina no Exército ao lembrar das missões de paz executadas pela Força:

— Nossos “boinas-azuis” estiveram presentes nos mais distantes rincões do planeta, do Timor-Leste ao Haiti, de Suez a Angola, conquistando o reconhecimento internacional pelo elevado desempenho na solução de conflitos, inclusive, assumindo relevantes postos de comando em várias missões, o que trouxe prestígio à política externa do Brasil. Ressalta-se a importante contribuição de mais de 240 militares do segmento feminino nessas atividades — destacou o comandante.

