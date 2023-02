Comandante do Exército diz que militares não constataram fraude nas urnas

A- A+

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou durante uma reunião com subordinados que os militares não identificaram fraudes no processo eleitoral deste ano. Em declaração dada a oficiais do Comando Militar do Sudeste, no dia 18 de janeiro — às vésperas de assumir como comandante —, ele afirmou também que houve interferência política do ex-presidente Jair Bolsonaro nas Forças.

Ele (Bolsonaro) teve mais votos nessa eleição do que ele teve na outra. Então, a diferença nunca foi tão pequena. Foi mínima. E aí o cara fala assim: 'pô, general, mas teve fraude'. Nós participamos de toda a fiscalização, fizemos relatório, fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não, afirmou Tomás.

A fala do comandante foi gravada durante uma reunião com subordinados e divulgada pelo podcast Roteirices. Tomás realizou uma apresentação sobre os principais acontecimentos dos últimos anos. Nela, ele cita interferências políticas do ex-presidente Jair Bolsonaro nas Forças. Entre as ações apontadas, está o desejo de realizar uma motociata na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e a mudança do desfile do 7 de Setembro, no Rio de Janeiro, para Copacabana, onde bolsonaristas realizariam uma manifestação de apoio ao governo.

Algumas interferências do governo, direta, na área militar. Então, isto, a nova motociatas de Bolsonaro será na Aman. Foi noticiado. Não ocorreu porque os nossos comandantes e generais convenceram o presidente de que não era uma coisa adequada ter uma motociata, q é um ato político de apoio ao presidente, dentro da academia militar. Dá para achar que isso é uma coisa adequada?, afirmou, completando:

7 de setembro em Copacabana. Todo mundo acompanhou, o desfile no Rio de Janeiro. Onde era o desfile no 7 de setembro no Rio? Eu estreei como cadete na presidente vagas no ano de 1979, 80e 81 desfilei na Presidente Vargas. Esses anos que passou mudou. Passou a ser em Copacabana. Não tem desfile, no final foi uma celebração, com algumas manifestações, mas para o povo está tudo misturado, o que é militar, o que não é militar.

