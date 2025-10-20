Combate ao déficit habitacional sempre foi bandeira do governo Lula, diz ministro Jader Filho

A- A+

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta segunda-feira (20) que o combate ao déficit habitacional sempre foi uma bandeira do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração de Jader foi feita durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil, no Palácio do Planalto.

"Estamos vivendo um momento de combate ao déficit habitacional, que sempre foi uma bandeira do governo. Estamos vivendo mágico com as ações implementadas pelo governo", declarou Jader.

No discurso de lançamento do Reforma Casa Brasil, Jader também citou mudanças no Minha Casa, Minha Vida, com a ampliação de atendimentos para suprir lacunas e a criação de uma nova faixa para o atendimento de famílias de classe média.

O ministro também relembrou o lançamento do crédito imobiliário para a classe média, lançada em São Paulo, no último dia 10.



