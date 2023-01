A- A+

Invasão aos Três Poderes Comboio com 1,2 mil bolsonaristas detidos segue para a sede da PF em Brasília Os terroristas estavam em acampamento no QG do Exército

Um comboio formado por ao menos 40 ônibus lotados de criminosos golpistas é escoltado na manhã desta segunda-feira (9), em Brasília.

Cerca de 1,2 mil extremistas bolsonaristas estão nos veículos e serão levados para serem presos na sede da Polícia Federal.

Os terroristas estavam em acampamento no QG do Exército, em Brasília, que começou a ser desmobilizado por ação do Exército e da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo informa o Eixo Político, o acampamento bolsonarista está cercado por militares do Exército na manhã desta segunda-feira.

Com essa prisão em massa, sobe para 1,5 mil o total de presos após os atentados terroristas contra a democracia em Brasília, no domingo (8).

