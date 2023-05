Combustível e ração: ex-assessora acusa Joice Hasselmann de "rachadinha" para gastos pessoais

A- A+

A ex-deputada federal Joice Hasselmann (sem partido) foi acusada por uma ex-assessora de praticar 'rachadinha', quando há repasse de parte ou totalidade dos salários a terceiros, e assédio moral. Ao site UOL, Juliana Christine Pereira Bejes disse que a ex-parlamentar usava o seu salário e benefícios para pagar despesas pessoais e de familiares, como combustíveis do carro e até a ração dos gatos da filha. Joice nega as acusações e diz que a ex-funcionária e seu marido forjaram provas falsas contra ela.

Segundo o UOL, Juliana teria apresentado notas fiscais, documentos bancários e mensagens de WhatsApp que comprovam as acusações. A ex-assessora, que trabalhou com a ex-deputada durante um ano e oito meses, conta que recebia R$ 13,5 mil por mês e era obrigada a devolver o dinheiro por meio do pagamento de despesas de Joice e de seu ex-marido e filha.

Juliana afirma que ficou somente com dois salários durante todo o período. Todos os demais, segundo ela, foram repassados à parlamentar, incluindo o auxílio-creche. A ex-assessora ainda afirma ter sido vítima de assédio moral da jornalista. Conta que era chamada de "burra" e "incompetente".

A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Federal de São Paulo (MPF-SP), que confirmou ao Globo o recebimento da representação. Num dos supostos prints de conversas divulgados pela ex-assessora, Joice pergunta se Juliana "depositou o $", e a ex-assessora responde que ainda não. Joice insiste na pergunta novamente e pede para que a funcionária mande o comprovante da transferência. Chega a dizer que "não gosta de coisa feita pela metade"

'Ações espúrias'

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Joice nega as acusações e diz que os ex-assessores, Juliana e seu marido, tentaram lhe "achacar" e "forjaram provas falsas", a acusando de "ações espúrias".

A jornalista conta que tudo começou após ela perder uma ação judicial para a revista onde trabalhava e começar a ter parte de seu salário bloqueado. Segundo Joice, o marido da ex-assessora, que também trabalhava em seu gabinete, sugeriu que ela retirasse o dinheiro da conta, para que ele não fosse confiscado. Ele, então, administraria o dinheiro, fazendo o pagamento das despesas da deputada.

Entenda: Zambelli nomeia ex-assessor de Joice Hasselmann que rompeu com ex-parlamentar em 2020

— Foi o que ele me ofereceu e eu aceitei. Junto disso, entreguei um cartão de crédito ilimitado para que ele pagasse todas as contas do gabinete para que eu pudesse pedir o ressarcimento — afirmou a ex-parlamentar, acrescentando que, após as eleições do ano passado, o casal teria pedido R$ 300 mil para não denunciar o caso. — Eu respondi que não negociava com bandido —contou ela no vídeo.

Veja também

CPI do MST Bolsonarista se nega a fazer minuto de silêncio por vítimas do campo e grita "bandido"