Ao vivo, acompanhe a festa da posse de Lula como presidente do Brasil

Começa, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, a festa da posse de do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, Geraldo Alckmin. A programação cultural é extensa, além da cerimônia política oficial em si. Serão mais de 18 horas de festividades.



A programação cultural - o chamado Festival do Futuro -, estava marcada para começar às 10h, mas só teve início quase às 12h. Ao longo do dia,estão previstos shows até pelo menos as 4h da madrugada desta segunda (2). Ao longo de toda a programação, haverá também Feira Gastronômica, com apresentações de Som na Rural e Kombinado.



Confira a programação da cerimônia de posse de Lula e de Alckmin:

13h45 - Chegada dos convidados (chefes de Estado) ao Congresso Nacional

14h20 - Desfile do presidente Lula em carro pela Esplanada

14h40 - Recepção de Lula e Alckmin no Congresso Nacional

15h - Cerimônia de posse presidencial no Congresso Nacional

16h30 - Subida da rampa do Palácio do Planalto. Depois, cerimônia.

Lula e o vice, Geraldo Alckmin, com as esposas, Janja Lula da Silva e Lu Alckmin, respectivamente, sobem a rampa do Palácio. Em seguida, Lula, Janja, Alckmin e Lu se dirigem ao Parlatório para o discurso ao público na Praça dos Três Poderes.

Ao final do discurso, o presidente e o vice vão ao Salão Leste cumprimentar os chefes de Estado e de Governo, além de demais autoridades estrangeiras.

18h - Lula segue ao Salão Nobre para dar posse aos ministros e ministras de Estado.

Em seguida, o presidente, o vice, as respectivas esposas e os ministros e ministras seguem para o Salão Oeste para a foto oficial. A cerimônia encerra-se com a foto oficial.

19h30 - O presidente, o vice e as esposas vão para a recepção aos chefes de Estado e de Governo no Palácio do Itamaraty.

Veja programação do "Festival do Futuro"

Em paralelo à cerimônia de posse presidencial, ocorre o "Festival do Futuro". Evento contará com diversos nomes da música brasileira, como Gaby Amarantos, Duda Beat e Pabllo Vittar. Os shows serão divididos em dois palcos: o Gal Costa e o Elza Soares, montados lado a lado.Confira a programação:

10h - Cortejo de Manifestações Populares



11h - Show "Brasília de Todos os Ritmos" - Palco Elza Soares

Direção geral: Dorival Brandão. Direção musical: Alê Capone e Adriano Rocha

12h30- Show "Kleber Lucas Convida" - Palco Gal Costa

Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, MN MC e Sarah Renata

15h50 - Show "Juliano Maderada e Banda" - Palco Gal Costa

18h30 - Show "Futuro Ancestral" - Palco Elza Soares

Drik Barbosa, Marissol Mwaba, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood, Salgadinho e Gog.



19h40 - Show "Outra Vez Cantar" - Palco Gal Costa

Alessandra Leão, Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos,

Tulipa Ruiz e Thalma de Freitas. Direção musical: Daniel Ganjaman

20h55 - Show "Amanhã Vai Ser Outro Dia" - Palco Elza Soares

Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogéria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e

Delacruz. Direção musical: Itamar Assiere.

22h50 - Show Baiana System Convida - Palco Gal Costa

Margareth Menezes

0h10 - Show "Gaby Amarantos Convida"- Palco Elza Soares

Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo

01h10- Show "Duda Beat Convida" - Palco Gal Costa

Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra

02h10 - Show "Pabllo Vittar Convida" - Palco Elza Soares

Lukinhas e Urias

03h10 - Show "Valesca Popozuda Convida" - Palco Gal Costa

MC Marks, MC Rahell.





