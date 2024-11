A- A+

MINISTROS Começa reunião com Lula e ministros sobre estatais; Haddad está na Fazenda com Galípolo Segundo um interlocutor, outros assuntos também poderão ser tratados na reunião

Começou há pouco a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 11 ministros para discutir a modernização de empresas estatais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apesar de previsto na agenda, está no momento na sede da pasta com o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, o encontro começou por volta das 16h35.



Na agenda da Presidência da República, está prevista a presença dos ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Rui Costa (Casa Civil), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária); Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde); Alexandre Silveira (Minas e Energia), Esther Dweck (Gestão e Inovação), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), e Paulo Pimenta (Comunicação Social) - além de Haddad. Também é esperada a participação da secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e Inovação (MGI), Elisa Vieira Leonel.

Recentemente, o governo Lula enviou um projeto encabeçado pelo MGI que muda regras orçamentárias de estatais que são dependentes do Tesouro. O governo alega que a proposta tenta viabilizar a transição dessas empresas para uma situação de não dependência.



Atualmente, 17 empresas estatais são consideradas dependentes. Entre elas, a Telebras, a Infra S/A, a Conab, a Codevasf e a Embrapa.

Segundo um interlocutor, outros assuntos também poderão ser tratados na reunião, que ocorre no momento em que o governo se prepara para anunciar o pacote de medidas fiscais com objetivo de controlar a trajetória de gastos públicos.





