Atentado 8 de janeiro Comerciante paulista que quebrou vidros do STF com cano de ferro é preso em operação da PF Nelson Eufrosino, de Ourinhos, foi detido em Bauru (SP) na 10ª fase da Lesa Pátria

O comerciante paulista que quebrou os vidros do Supremo Tribunal Federal (STF) com um cano de ferro durante os atos terroristas do dia 8 de janeiro foi preso na 10ª fase da Operação Lesa Pátria, nesta terça-feira. Nelson Eufrosino, de Ourinho (SP), foi detido em Bauru.

Após as manifestações que culminaram na depredação do patrimônio público, o vídeo em que Eufrosino destrói as vidraças da Suprema Corte viralizou.

— Me filma aqui, por favor, eu vou quebrar um, pode entrar, não tem mais ninguém — pede ele enquanto bate nos vidros com escombros da estrutura do prédio. No fundo, é possível ver o local completamente destruído.

Antes de sua prisão, o comerciante já havia aparecido na lista de financiadores elaborada pela Advocacia-Geral da União (AGU). Na ocasião, o órgão pediu que a Justiça Federal do Distrito Federal bloqueasse R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas que financiaram o transporte dos envolvidos nos atos.

