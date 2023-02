A- A+

Mundo Comércio com Venezuela deve focar produtos industriais, diz embaixador Embaixada no país vizinho foi reaberta no dia 18 de janeiro

Com o Brasil voltando a ter uma representação diplomática na Venezuela, há a expectativa da retomada do comércio entre os dois países. Para o embaixador Flávio Macieira, do Itamaraty, essa relação deve focar mais em produtos industriais, que têm um maior valor agregado, do em matéria-prima.

“O que vejo mais imediatamente é uma relação de comércio muito intensa. O que acontecia nesse período anterior é que o Brasil é um grande fornecedor, mas não só de matéria prima, não só de produtos agrícolas, mas do que é interessante nesse comércio e que vai voltar a ser, é que havia um porcentual muito alto de produtos industriais, o que é uma exportação de alto valor agregado. É um comércio que interessa muito, que cria muita expectativa dentro do Brasil”, disse Macieira.

Brasil e Venezuela dividem uma fronteira de 2.200 quilômetros. O fluxo comercial entre os dois países atingiu o pico em 2012, quando as trocas comerciais chegaram a quase US$ 6 bilhões. Desde então, houve queda de mais de 85% do fluxo comercial, por conta, principalmente, da crise política e econômica enfrentada pelo país vizinho.

A embaixada do Brasil no país vizinho foi reaberta em 18 de janeiro e uma missão diplomática atua no local. A expectativa é revitalizar a integração regional com a Venezuela, que possui uma fronteira de mais de 2 mil quilômetros com o Brasil.

Aos poucos, a embaixada do Brasil em Caracas, capital da Venezuela, está retomando as atividades. Segundo o embaixador Flávio Macieira, do Ministério das Relações Exteriores, por enquanto, a missão diplomática brasileira está empenhada em dotar o local de condições de trabalho.

“Eu estou cumprindo esta missão em duas etapas. A primeira etapa é de uma abertura da embaixada, formal, e a embaixada já está aberta, mas é claro que nós estamos empreendendo lá uma remontagem. É preciso reavaliar e colocar em marcha os serviços. Os equipamentos estão empacotados e estão sendo desempacotados, por isso minha presença em Caracas é uma presença sobretudo administrativa”, disse o embaixador.

A embaixada brasileira em Caracas foi fechada em março de 2020. A relação entre Brasil e Venezuela foi retomada no dia 2 de janeiro, logo após a posse do presidente Lula. Entre 20 e 25 mil brasileiros vivem no país vizinho e podem ser beneficiados pela medida.

