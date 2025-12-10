Qua, 10 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta10/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Lei do Impeachment

Comissão adia leitura de parecer da nova Lei do Impeachment após apelo do relator

Weverton Rocha pediu mais tempo para discutir "pontos sensíveis" e sugeriu que o Senado faça uma sessão de debates após o recesso; oposição resiste a mudanças no quórum para impeachment

Reportar Erro
Weverton Rocha pediu mais tempo para discutir 'pontos sensíveis ' e sugeriu que o Senado faça uma sessão de debates após o recessoWeverton Rocha pediu mais tempo para discutir 'pontos sensíveis ' e sugeriu que o Senado faça uma sessão de debates após o recesso - Foto: Agência Senado

A leitura do parecer da nova lei do impeachment na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado foi adiada nesta quarta-feira após pedido do relator, senador Weverton Rocha (PDT-MA). Embora o projeto estivesse na pauta, ele defendeu que o colegiado aguarde uma sessão de debates no plenário — a ser realizada após o recesso — antes de retomar a análise formal do texto. Com isso, a tramitação deve ficar para 2026.

A proposta, de autoria do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ganhou força após a decisão do ministro Gilmar Mendes que restringiu a legitimidade para pedidos individuais de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A liminar foi interpretada por senadores como uma interferência nas prerrogativas do Legislativo e reaqueceu discussões sobre a atualização da Lei 1.079, de 1950.

Weverton afirmou que ainda há pontos que precisam de melhor definição, como tipificações envolvendo Forças Armadas, Ministério Público e agentes públicos submetidos às novas regras. Segundo ele, Pacheco sugeriu que o Senado realize uma sessão de debates no plenário para amadurecer o tema e dar “mais luz” ao relatório antes de devolvê-lo à CCJ.

Leia também

• Comissão do Senado pode analisar nova Lei do Impeachment após decisão de Gilmar

• Senado analisa PEC do Marco Temporal e amplia atritos após crises com emendas e impeachment

• Em reação ao STF, relator apresenta texto de projeto que atualiza Lei do Impeachment

A avaliação ocorre em meio a resistências internas. Parlamentares da oposição, que já articulavam adiar a análise, afirmam que o texto endurece o quórum para instauração de impeachment contra ministros do STF — hoje possível com recurso de 41 senadores — e que, na prática, a proposta pode se tornar ainda mais restritiva do que a decisão de Gilmar. Para esse grupo, o modelo compromete o instrumento de controle político do Parlamento.

Pelo projeto, o cidadão comum perde a possibilidade de apresentar individualmente pedidos de impeachment e passam a valer prazos para que os presidentes da Câmara e do Senado se manifestem sobre as denúncias. Também são ampliadas as autoridades sujeitas à lei, detalhados os tipos de crimes de responsabilidade, estabelecido um procedimento escalonado para análise das acusações e criados parâmetros para dosimetria e julgamento.

O texto prevê que, uma vez admitida a denúncia e instaurado o processo, a autoridade alvo fique afastada por até 180 dias, com salário e estrutura mantidos. A instrução e o julgamento caberão a uma comissão especial presidida por um magistrado — o presidente do STF, nos casos julgados pelo Senado, ou o presidente do Tribunal de Justiça, nos estados.

A revisão da legislação ocorre em um ambiente de tensão entre Congresso e Supremo. Senadores consideram que a lei atual, de 1950, não dialoga com a Constituição de 1988 e gera insegurança jurídica, resultando em seguidas judicializações sobre ritos de impeachment.

Com o adiamento, a tendência é que a CCJ só retome a discussão após o recesso, quando a sessão de debates sugerida por Pacheco estiver concluída. Se aprovada na comissão, a proposta segue em caráter terminativo para a Câmara, salvo se houver recurso para votação no plenário do Senado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter