Comissão "bolsonarista" da Câmara aprova convite para ouvir quatro ministros de Lula

Na primeira reunião de trabalho desde sua instação, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou nesta quarta-feira (22) uma série de convites para que ministros de Luiz Inácio Lula da Silva prestem esclarecimentos aos parlamentares. Presidida pela deputada bolsonarista Bia Kicis (PL-DF), o colegiado convidou os ministros Flávio Dino (Justiça), Marina Silva (Meio Ambiente), Carlos Fávaro (Agricultura) e Carlos Lupi (Previdência). A ideia é que todos os ministros sejam ouvidos até o início de maio.

Inicialmente os requerimentos convocavam os ministros, ou seja, não davam a opção de eles não comparecerem à Câmara. No entanto, após um pedido da base do governo, as solicitações foram transformadas em convites. Bia Kicis disse que o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), fez um compromisso de que os ministros vão aceitar.

O comando da comissão chegou a ser alvo de disputa entre PT e PL. Deputados do partido do presidente não queriam que o colegiado ficasse nas mãos de alguém da oposição justamente para evitar que ministros fossem chamados à Câmara. Apesar disso, como coube ao PT a escolha da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Casa, o PL acabou ficando com a Comissão de Fiscalização e Controle e decidiu dá-la a Bia Kicis, da ala bolsonarista raiz da legenda.

Dino foi convidado para explicar uma visita feita ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Parlamentares da oposição, incluindo o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusaram, sem provas, Dino de envolvimento com o crime organizado. O ministro prestou queixa no STF contra os dois filhos do ex-presidente.

Já o motivo do convite a Marina foi para explicar uma fala de que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Lupi foi chamado para falar sobre descontos na folha de pagamento de aposentados para financiar sindicatos e Fávaro para falar sobre a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST).

