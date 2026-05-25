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Política Comissão da Câmara analisa nesta segunda (25) PEC que acaba com escala 6x1 Pelo texto em discussão, os trabalhadores passarão a ter dois dias de folga por semana já 60 dias após a promulgação da proposta

A comissão especial da Câmara dos Deputados deve analisar, nesta segunda-feira (25), a PEC que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas, sem corte salarial. O parecer do deputado Léo Prates (Republicanos-BA) será apresentado após acordo fechado entre o Governo Federal e a cúpula da Câmara.

Pelo texto em discussão, os trabalhadores passarão a ter dois dias de folga por semana já 60 dias após a promulgação da proposta. Nesse primeiro momento, a jornada cairá de 44 para 42 horas semanais. A redução para 40 horas será concluída ao fim de 12 meses.

Após reunião com o presidente Lula (PT), ontem, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que há consenso em torno de três pontos considerados “inegociáveis”: redução da jornada, fim da escala 6x1 e manutenção dos salários. Segundo Motta, o prazo de transição foi definido para permitir a adaptação dos setores produtivos.

A proposta também deve abrir espaço para mudanças envolvendo microempreendedores individuais (MEIs). A ideia discutida pelo governo e pela Câmara é ampliar o número de funcionários que podem ser contratados por MEIs, como forma de compensar os impactos da redução da jornada.

A expectativa é que a PEC avance rapidamente na Câmara. Após a análise na comissão especial, a intenção da base governista é levar o texto ao plenário ainda nesta semana, antes do envio ao Senado. Para ser aprovada na Câmara, a proposta precisará de pelo menos 308 votos em dois turnos de votação.

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