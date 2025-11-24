Seg, 24 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Câmara dos Deputados

Comissão da Câmara aprova troca do termo "síndrome de Down" por "trissomia do Cromossomo 21"

Alteração valeria para uso do termo em documentos e leis. Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

Reportar Erro
A deputada Andreia Siqueira (MDB-PA), relatora do projeto, afirmou que novo termo é mais preciso A deputada Andreia Siqueira (MDB-PA), relatora do projeto, afirmou que novo termo é mais preciso  - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê a substituição do termo “síndrome de Down” por “trissomia do Cromossomo 21” (T21) em leis, documentos oficiais, registros médicos e materiais educativos.

De autoria do deputado Duarte Jr. (PSB-MA), a proposta busca promover inclusão e padronizar o uso de uma nomenclatura considerada mais neutra e precisa.

A relatora, deputada Andreia Siqueira (MDB-PA), afirmou que a expressão “trissomia do Cromossomo 21” descreve de forma objetiva a causa genética da condição e está alinhada a padrões adotados por instituições científicas e organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Leia também

• Lindbergh responde Hugo Motta e diz que presidente da Câmara tem agido na surdina

• Em meio a resistência no Senado, Jorge Messias emite nota endereçada a Alcolumbre

• PL Antifacção tramitou na Câmara sem a devida maturação, diz Andrei Rodrigues

Siqueira rejeitou sugestão da Comissão de Saúde que previa o uso simultâneo das duas nomenclaturas durante um período de transição. Segundo ela, a substituição integral atende melhor ao propósito de atualizar o ordenamento jurídico com uma terminologia “moderna, científica e coerente com a evolução do conhecimento e da comunicação inclusiva”.

Caso aprovado pelo Congresso, o prazo para que órgãos públicos façam a atualização seria de até um ano após a publicação da lei. O texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, para entrar em vigor, ainda precisará passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter