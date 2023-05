A- A+

SEGURANÇA PÚBLICA Comissão da Câmara convoca novo ministro do GSI para depor sobre invasão ao Planalto Diferentemente do convite, na convocação a autoridade é obrigada a comparecer à Câmara

A Comissão de Segurança Pública da Câmara convocou o novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Marcos Antônio Amaro dos Santos. O general será questionado em relação ao vídeo em que o ex-titular da pasta, general Gonçalves Dias, aparece entre os invasores do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. As imagens provocaram a exoneração de Dias do cargo.

O autor do requerimento foi o deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP). Ele lembrou que Gonçalves Dias não compareceu ao colegiado quando foi convidado. Diferentemente do convite, na convocação a autoridade é obrigada a comparecer à Câmara.

— Gonçalves Dias fugiu da nossa convocação. Estávamos aqui nesta comissão quando ele apresentou aquele atestado furado, porque logo depois deu entrevista. (…) Vamos convocar então o novo ministro do GSI, o senhor Marcos Antonio Amaro dos Santos, para que preste os devidos esclarecimentos a esta comissão e ao povo brasileiro sobre o que significam as imagens do 8 de janeiro — disse.

Líder do governo na comissão, o Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) disse que a base governista concorda com a convocação de Amaro.

