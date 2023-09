Comissão de Atletas olímpicos defende Ana Moser e critica possível demissão

A- A+

A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) criticou a possível demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte e defendeu sua permanência na pasta. Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou Moser para uma conversa na tarde no Palácio do Planalto, em meio a discussões sobre usar a pasta para abrigar um integrante do Centrão.

A nota, que também é assinada pelos grupos Atletas pelo Brasil e Movimento Esporte pela Democracia, critica o fato do ministério ser usado pelo governo Lula em suas negociações para se aproximar do Centrão. O deputado federal André Fufuca (PP-MA) é o nome cotado para assumir a pasta.

“O esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. A ministra Ana Moser tem o nosso apoio e o da comunidade esportiva para continuar avançando rumo às mudanças necessárias na estrutura da política pública de esporte do país, visando a democratização de seu acesso a todas as brasileiras e brasileiros”, diz um trecho do texto.

O encontro de Lula com Moser desta terça-feira ocorre em meio às tratativas finais do presidente para a reforma ministerial para acomodar PP e Republicanos. Há expectativa de que o petista divulgue futuras mudanças no primeiro escalão do governo antes de embarcar para Índia, após o desfile de 7 de setembro.

Veja também

STF Moraes é eleito presidente da Primeira Turma do STF