Comissão de Ética da Presidência abre processo contra ministros de Bolsonaro

A Comissão de Ética Pública da Presidência abriu nessa terça-feira (20) um processo para apurar a conduta de cinco ex-ministros do governo Jair Bolsonaro que participaram de reunião em de julho de 2022 no Palácio do Planalto. Na ocasião, o então chefe do Executivo discutiu o que a Polícia Federal chama de uma "dinâmica golpista".

A investigação aponta que participantes do encontro articularam uma estratégia de ataque ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e à credibilidade das urnas.

Trechos da reunião estão entre os pontos que embasaram a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) a autorizar a operação da Poícia Federal contra o ex-presidente e aliados. A íntegra do vídeo também foi divulgada.

São alvos do procedimento os ex-ministros Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (GSI), Bruno Bianco (AGU), Paulo Sérgio (Defesa), Wagner Rosário (CGU), além de Mario Fernandes, secretário-executivo da Secretaria-Geral. O próximo passo é ouvir a defesa dos alvos e depois arquivar ou seguir com a apuração.

Em determinado momento da ruenião, por exemplo, Augusto Heleno contou ter conversado com o diretor-adjunto da Abin sobre a possibilidade de infiltração de agentes na campanha eleitoral e alertou para o risco de que eles sejam identificados.

Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições".

Em outro trecho da reunião, Paulo Sérgio Nogueira ataca o TSE, comparado a um inimigo, e diz que Comissão de Transparência Eleitoral é “pra inglês ver”.

“Nós temos reuniões pela frente, decisivas pra gente ver o que pode ser feito; que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha!”.

