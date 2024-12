A- A+

SENADO Comissão de Infraestrutura do Senado aprova na íntegra relatório do PL das eólicas offshore O texto vai ao plenário, com expectativa de votação nesta quarta-feira, 11

A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 10, a íntegra do relatório do senador Weverton Rocha (PDT-MA) sobre o projeto de lei que trata do aproveitamento de potencial energético offshore. O texto vai ao plenário, com expectativa de votação nesta quarta-feira, 11.

Um pedido de destaque na matéria chegou a ser votado, mas foi rejeitado pela maioria. O projeto originalmente tratava apenas do aproveitamento do potencial energético em alto mar, mas um conjunto de emendas alheias à matéria foram incluídas durante a tramitação na Câmara dos Deputados.

No Senado, Weverton retirou parte dos "jabutis", mas manteve outras emendas com custo anual estimado em R$ 17 bilhões, segundo mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) com levantamento da PSR consultoria. Esse valor representa um impacto de 7,5% na tarifa de energia dos consumidores, ainda segundo o estudo.

Dentre os temas alheios no relatório do Senado está a manutenção de operação de térmicas a carvão mineral, a contratação de usinas termoelétricas a gás e a contratação de energia proveniente do hidrogênio líquido a partir do etanol no Nordeste

"Tamanha oneração não apenas pesará na conta de luz - que já é uma das mais caras do mundo - como elevará o índice de inflação, contrariando todos os esforços do Governo Federal em prol da estabilidade econômica do País", aponta a Frente Nacional dos Consumidores, em nota.



