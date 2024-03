Comissão de Segurança aprova convite para Lewandowski esclarecer a fuga de presidiários em Mossoró

A- A+

A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou, nesta terça-feira (19), um convite para que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, compareça ao colegiado para detalhar os trabalhos da pasta sobre a fuga dos detentos da penitenciária federal de Mossoró (RN), em fevereiro.



No convite, a comissão também pede para que Lewandowski explique a política de combate ao crime organizado que será posta em prática em 2024.

Este foi o primeiro ato da Comissão em relação ao ministro, que se reuniu com o presidente do colegiado, Alberto Fraga (PL-DF) na última semana. De acordo com os dois, o encontro foi "positivo".



Pela abertura dos diálogos com o ministro, Fraga conseguiu que os seus colegas fizessem uma mudança: originalmente, os requerimentos protocolados pediam para que o ministro fosse "convocado" - ou seja, fosse obrigado a comparecer, sob a pena de crime de responsabilidade.

Fraga, entretanto, pediu para que seus colegas transformassem a convocação em convite. Caso Lewandowski não atenda ao convite, uma convocação será votada, afirma o presidente da Comissão

Os criminosos, que escaparam da penitenciária de segurança máxima, ainda não foram encontrados. O episódio causou embaraço ao governo e vem turvando os planos iniciais de Lewandowski à frente da pasta. A fuga dos presos completará um mês nesta semana. Integrantes da oposição querem usar o caso para pressionar o governo.

