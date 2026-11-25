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ccj Comissão do Senado aprova projeto que dificulta liberdade provisória em audiências de custódia O projeto estabelece que quem já foi preso em flagrante e solto provisoriamente por audiência de custódia não poderá ser libertado da mesma maneira novamente, caso seja preso em flagrante mais uma vez

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A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (25) o projeto de lei que endurece as regras para a concessão de liberdade provisória. O texto segue para o plenário da Casa.

O projeto estabelece que quem já foi preso em flagrante e solto provisoriamente por audiência de custódia não poderá ser libertado da mesma maneira novamente, caso seja preso em flagrante mais uma vez.

O texto também estabelece que a liberdade provisória deve ser negada em casos de reincidência, participação de organização criminosa ou milícia, porte de arma de uso restrito, se praticou o crime com violência ou grave ameaça, ou se incorrer das causas de aumento de pena previstos pelo art. 40 da lei de drogas.

O projeto inicial foi do Deputado Federal Coronel Ulysses (União-AC), e sofreu algumas alterações. O texto aprovado no Senado é substitutivo, e está sob relatoria do senador Marcio Bittar (PL-AC). Se for aprovado pela Casa Alta, deve voltar à Câmara dos Deputados.

Uma das mudanças feitas por Bittar foi a de retirar o ponto do projeto que previa o audiência online para casos em que o transporte do preso representa risco à segurança local. Ele considerou que o artigo se tornou redundante, uma vez que a mudança já foi feita, a partir da Lei Antifacção.

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