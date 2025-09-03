Qua, 03 de Setembro

Exploração Infantil

Comissão do Senado aprova projeto que obriga sites a bloquear pornografia infantil

O projeto de lei, de autoria do senador Marcos do Val (Podemos-ES), também prevê a proibição de imagens falsas ou manipuladas digitalmente, inclusive por inteligência artificial (IA), com conotação sexual

Reunião do dia 02 de agosto da Comissão de Direitos Humanos (CDH), presidida pela senadora Regina Sousa (PT-PI) e que tem como vice-presidente o senador Paulo Paim (PT-RS)Reunião do dia 02 de agosto da Comissão de Direitos Humanos (CDH), presidida pela senadora Regina Sousa (PT-PI) e que tem como vice-presidente o senador Paulo Paim (PT-RS) - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou nesta quarta-feira (3) um projeto de lei que obriga sites e aplicativos a remover conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes de suas plataformas. O texto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto de lei, de autoria do senador Marcos do Val (Podemos-ES), também prevê a proibição de imagens falsas ou manipuladas digitalmente, inclusive por inteligência artificial (IA), com conotação sexual.

Na última quarta-feira (27) o Congresso Nacional havia aprovado um projeto semelhante que cria o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, e segue para sanção do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
 

De acordo com o texto de Marcos do Val, os sites deverão implementar mecanismos de identificação e prevenção de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Mensagens de compartilhamento e links de conteúdos devem ser monitorados e, após a remoção, as empresas deverão notificar os órgãos competentes.

O tema voltou à pauta após denúncia do influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, sobre a exploração e sexualização de menores para produção de conteúdo nas redes sociais. O principal alvo da denúncia foi o também criador de conteúdo digital Hytalo Santos e o marido dele, Israel Vicente, ambos presos desde 15 de agosto.

Em reação à denúncia, o Senado propôs a criação de uma CPI para investigar influenciadores e plataformas digitais.
 

