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SENADO Comissão do Senado aprova projeto que permite a governadores e prefeitos renegociar dívidas Proposta flexibiliza restrição à contratação de crédito nos últimos 120 dias de gestão, mas mantém controles para evitar aumento do endividamento

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que permite a governadores e prefeitos renegociar dívidas de estados e municípios nos últimos 120 dias de seus mandatos. A proposta abre uma exceção à regra que proíbe a contratação de operações de crédito nesse período, desde que os recursos sejam destinados exclusivamente à substituição de dívidas existentes por outras com condições mais vantajosas.

A proposta ainda precisa passar pelo plenário do Senado para entrar em vigor. Por se tratar de um projeto de resolução, a medida não depende de análise da Câmara dos Deputados nem de sanção presidencial. Caso receba o aval dos senadores, poderá ser promulgada pela própria Casa.

De autoria do senador Renan Filho (MDB-AL), o projeto de resolução recebeu parecer favorável do relator, Eduardo Braga (MDB-AM), que acrescentou exigências de transparência para evitar que as renegociações comprometam as contas públicas das administrações seguintes. A medida também abrange o Distrito Federal.

A restrição atual busca impedir que governantes ampliem o endividamento no fim de suas gestões e transfiram obrigações financeiras para seus sucessores. Com a mudança, será possível, por exemplo, trocar uma dívida contratada a juros elevados por outra com taxas menores, sem a necessidade de aguardar a posse do próximo governador ou prefeito.

Segundo a justificativa da proposta, a flexibilização permitirá que estados e municípios aproveitem oportunidades de renegociação que poderiam ser perdidas devido às oscilações do mercado financeiro. A autorização, porém, não permitirá a obtenção de recursos adicionais para financiar novas despesas ou investimentos.

As operações continuarão sujeitas aos critérios técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional, que incluem a proibição de ingresso de recursos livres nos cofres públicos e a exigência de que o valor presente da nova dívida não supere o da obrigação anterior. Também ficam vedadas condições que transfiram artificialmente encargos financeiros para a gestão seguinte.

Transparência nas renegociações

Durante a análise, Eduardo Braga acrescentou uma emenda que obriga estados e municípios a divulgar previamente, em seus sites oficiais, um demonstrativo das condições financeiras das operações.

O documento deverá apresentar a comparação entre os valores das dívidas originais e renegociadas, a metodologia utilizada nos cálculos, os cronogramas anuais de pagamento e eventuais mudanças nas garantias e nos riscos envolvidos.

A exigência busca permitir que a sociedade e os órgãos de controle avaliem os benefícios e os possíveis impactos das renegociações sobre as contas públicas.

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