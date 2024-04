Comissão do Senado discute reserva para minorias em concursos públicos

A- A+

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado pode voltar nesta quarta-feira (17) o projeto de lei que prorroga a reserva de vagas para negros em concursos públicos, a ser extinta em junho deste ano, por mais 25 anos.

O projeto é uma das prioridades da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que esteve no Senado para debater a proposta com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na semana passada.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, também foi ao Senado neste mês para tratar sobre o projeto com o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), e o relator do projeto, senador Humberto Costa (PT-PE).

A votação do texto já foi adiada duas vezes e a proposta recebeu emendas da oposição e do Podemos para tentar barrar modificações feitas em relação ao projeto original do senador Paulo Paim (PT-RS).

O relator ampliou a cota de 20%, como é atualmente, para 30% e colocou a possibilidade de outros grupos minoritários serem incluídos na reserva.

— Em que pesem os avanços conquistados nos últimos anos, é preciso reconhecer que as práticas que hierarquizam, discriminam e mantêm a população negra em condição de subalternidade continuam lamentavelmente rotineiras em nosso país — afirma Humberto Costa, em seu relatório.



A oposição não concorda com essas mudanças.

— O principal ponto de divergência é que o texto transfere para o governo a possibilidade de regulamentar outras formas de cota, que não concordamos — afirmou o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

A principal preocupação da ministra da Gestão é o prazo. A lei atual perde vigência no início de junho, em um ano em que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva promove uma série de concursos públicos.

A proposta está na pauta da CCJ desta quarta-feira, mas ainda sem a certeza de que será votada por há outros itens na fila da votação. Se a proposta for aprovada pela comissão, precisará seguir para o plenário da Casa e, na sequência, para passar pela Câmara dos Deputados.

Pesquisa divulgada em dezembro do ano passado pelo Ministério da Gestão identificou quais são os entendimentos consolidados no Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à aplicação da Lei de Cotas, diante de questionamentos à validade da legislação.

