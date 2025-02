Marcelo Gouveia e Pedro Ermírio defendem unidade da Amupe

A Comissão Eleitoral da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) comunicou que, às 17h desta segunda-feira (17), foi inscrita para o processo eleitoral da Associação apenas uma chapa de consenso, composta por 38 nomes de prefeitos e prefeitas de Pernambuco.

Faltando dez dias para as eleições da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), os candidatos tinham até esta segunda-feira (17) para inscrever suas candidaturas. Entretanto, apenas a chapa liderada por Marcelo Gouveia, atual presidente da Amupe e ex-prefeito de Paudalho, foi inscrita para a reeleição.

O prefeito de Aliança, Pedro Freitas (PP), e a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), eram pré-candidatos à presidência da Associação. Entretanto, eles firmaram um acordo com o atual presidente Marcelo Gouveia.

Marcelo defendeu a importância da conciliação para a entidade.

"O dialogo prevaleceu na Amupe, foi feita uma aliança muito ampla. Vários prefeitos contribuiram de forma muito importante. os objetivos no fim são os mesmos, que é lutar pelos municípios pernambucanos. Buscamos esse entendimento para no fim, lutar e ter força pelos municípios do nosso Estado", comunicou.

Ele defendeu o entendimento com Pedro Freitas, que desistiu de uma candidatura própria em nome do acordo.

"Conseguimos dialogar e chegar em um acordo que fosse bom para ambas as partes. Eu expliquei meus motivos para ele, ele me explicou os dele e conseguimos chegar numa conclusão benéfica para a Amupe", concluiu.

Pedro Freitas comunicou, na sua perspectiva e em encontro com a destacada pelo presidente, os motivos pelo qual aceitou submeter-se a aliança com Marcelo Gouveia.

"Ele (Marcelo) aceitou submeter, nas primeiras assembleias, uma alteração no estatuto, deixando a decisão para os prefeitos associados sobre manter a regra atual, que permite ex-prefeitos na condução, ou retornar ao modelo anterior, restrito a prefeitos no mandato. Da parte dele havia a consideração de eu ser um prefeito de primeiro mandato, resultando em um arranjo onde ele assumiria no primeiro ano e, depois de renunciar, eu assumiria no segundo", destacou.