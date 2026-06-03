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Comissão governista vai aos EUA para tentar derrubar classificação de PCC e CV como terroristas

Esse grupo de parlamentares brasileiros vai apresentar um documento com dez sugestões de cooperação entre o País e os Estados Unidos no combate ao crime organizado

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PCC e CV estarão em duas listas de organizações terroristasPCC e CV estarão em duas listas de organizações terroristas - Foto: Magnific

Uma comitiva de deputados da base do governo Lula foi aos Estados Unidos nesta semana para articular uma frente política com integrantes do partido democrata no Capitólio para que a Casa Branca recue da classificação do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas

Esse grupo de parlamentares brasileiros vai apresentar um documento com dez sugestões de cooperação entre o País e os Estados Unidos no combate ao crime organizado.

Não haverá nenhum encontro com deputados republicanos, partido do presidente Donald Trump, e nenhum representante da Casa Banca

"A classificação de facções brasileiras como organizações terroristas por decisão unilateral estrangeira cria risco de distorção política, efeitos extraterritoriais indevidos e tensionamento da soberania nacional", diz o documento. "A resposta adequada está na cooperação penal, policial, financeira e diplomática, com controle das autoridades competentes, preservação da cadeia de custódia da prova, respeito à jurisdição brasileira e foco em resultados concretos."

"O Brasil tem interesse em cooperação internacional séria contra o andar de cima do crime organizado. Essa cooperação deve ser feita pelos canais corretos, com base em provas, sob controle das autoridades competentes, com respeito ao direito internacional e com foco na desarticulação econômica das facções", disse o texto da mensagem que será enviada aos americanos.

Os deputados governistas já estão nos Estados Unidos nesta quarta-feira (3) e ficarão até a sexta-feira (5). Na agenda estão previstos encontros com deputados do Partido Democrata, de oposição a Trump.

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O grupo também se reunirá com integrantes da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Comissão Intermericana de Direitos Humanos.

"Estamos aqui neste termo de cooperação colocando o que o governo brasileiro pretende", disse o líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), um dos integrantes da comitiva. "É o intercâmbio que queremos. Não interferência direta dos Estados Unidos, dizendo o que não podemos ou não fazer."

As dez sugestões de colaboração entre os dois países são:

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