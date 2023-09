Comissão inicia sessão para ouvir general suspeito de blindar acampamento golpistas

A- A+

A CPMI do 8 de Janeiro começou a ouvir nesta quinta-feira (14) o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, ex-chefe do Comando Militar do Planalto. Menezes responderá questões sobre sua atuação para supostamente impedir a retirada dos manifestantes acampados no Quartel-Gernal do Exército na véspera dos atos golpistas de 8 de janeiro.

O militar foi convocado a pedido de parlamentares da oposição que querem apurar se houve falha de planejamento, negligência ou omissão nas sua atuação antes dos atos.

Dutra foi afastado do cargo no dia 16 de fevereiro, mas só deixou oficialmente o posto um dia antes de seu depoimento à Polícia Federal, em 12 de abril, sendo remanejado para um cargo de subchefia no Estado Maior do Exército.

Em seu depoimento à Polícia Federal, ele afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concordou com uma proposta sua para desmobilizar o acampamento na frente do QG apenas no dia 9 de janeiro. Segundo pessoas que acompanharam a oitiva, Dutra relatou ter falado com Lula por telefone na noite de 8 de janeiro, horas depois dos ataques golpistas.

