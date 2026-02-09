Seg, 09 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
STF

Comissão no STJ para investigar se Marco Buzzi cometeu assédio sexual terá somente homens

O STJ tem 33 integrantes, dos quais seis são mulheres

Reportar Erro
Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do STJ, acusado de assédio sexual Ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, do STJ, acusado de assédio sexual  - Foto: Raphael Alves - Tribunal de Justiça do Amazonas

A comissão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formada para apurar se o ministro Marco Buzzi cometeu assédio sexual contará apenas com homens. Inicialmente, estavam no grupo Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Raul Araújo. No entanto, Gallotti se declarou impedida e deixou o caso. O substituto dela será Francisco Falcão.

O STJ tem 33 integrantes, dos quais seis são mulheres. Quando a família da mulher que acusa Buzzi procurou membros do tribunal para contar o episódio, um grupo de ministras foi até o presidente, Herman Benjamin, para reportar os fatos.

A sindicância aberta no STJ é um processo de caráter administrativo que pode resultar na aposentadoria compulsória do ministro. Ele responde a um outro procedimento do mesmo tipo no Conselho Nacional de Justiça.

Leia também

• Defesa de Buzzi diz que alguns vazamentos "são um truque sórdido"

• Entenda a denúncia contra Marco Buzzi, ministro do STJ acusado de assédio por jovem de 18 anos

• Quem é Marco Buzzi, ministro do STJ acusado de assédio por jovem de 18 anos

Em paralelo, o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de São Paulo pela família da vítima foi encaminhado na semana passada para o Supremo Tribunal Federal (STF), por ser o foro indicado para processar e julgar ministros de cortes superiores

Buzzi entregou um atestado médico a Benjamin na quinta-feira, 5, dia seguinte à abertura da sindicância. Ele teria se sentido mal e foi internado em um hospital em Brasília. O atestado tem dez dias de duração, mas pode ser renovado. Nos bastidores do tribunal, ministros consideram provável que Buzzi será afastado das atividades enquanto a investigação estiver aberta.

A vítima tem 18 anos e passava férias com os pais junto com a família de Buzzi no imóvel que ele tem em Balneário Camboriú (SC). Segundo a vítima, ele a teria agarrado à força no mar. Ainda segundo o relato, a jovem se desvencilhou e contou o episódio para os pais em seguida, que deixaram o local no mesmo dia.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter