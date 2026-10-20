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ELEIÇÕES Comitê de supervisão da Meta critica 'falhas recorrentes' na moderação de conteúdos eleitorais Justiça Eleitoral do Brasil deu na segunda-feira 24 horas à Meta para demonstrar que aplica medidas para garantir tratamento igualitário às campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro

O Comitê de Supervisão da Meta, empresa-matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp, afirmou nesta terça-feira (20) que constatou "falhas recorrentes" na moderação do grupo em conteúdos relacionados às eleições presidenciais no Brasil e às eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.

Esse órgão, que supervisiona de forma independente a moderação nas plataformas do grupo, advertiu em comunicado que está preocupado com "as falhas recorrentes nos esforços da Meta para garantir a integridade eleitoral".

A Justiça Eleitoral do Brasil deu na segunda-feira 24 horas à Meta para demonstrar que aplica medidas para garantir tratamento igualitário em suas redes às campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, a menos de uma semana do segundo turno presidencial.

A campanha de Lula denunciou a Meta por "interferência" nas eleições e a acusou de restringir seus conteúdos em suas redes do Instagram e WhatsApp.

O partido do líder de esquerda alertou, entre outras coisas, para uma seletividade algorítmica na ferramenta de inteligência artificial do WhatsApp, que se recusaria a gerar conteúdo eleitoral de Lula, mas não de Flávio Bolsonaro.

A Meta negou tomar partido nas eleições. A empresa admitiu falhas, como a desativação por engano de anúncios da campanha de Lula, mas as atribuiu a "incidentes" técnicos que não afetaram apenas o Brasil.

Segundo o Conselho de Supervisão da Meta, os erros identificados foram frequentemente casos de "excesso na aplicação das normas, que reprime o discurso político, e de subaplicação, que compromete a integridade do processo eleitoral", indicou o órgão.

O órgão registrou "a exclusão de contas de militantes políticos durante manifestações nos Estados Unidos, antes das eleições de meio de mandato" e "restrições técnicas que afetaram as contas de um candidato presidencial no Brasil, o que deu origem a acusações de ingerência eleitoral".

"Está claro que a Meta precisa fazer mais para garantir que suas práticas de moderação durante os pleitos sejam transparentes e coerentes", advertiu.

Em outra polêmica nos Estados Unidos, o grupo liderado por Mark Zuckerberg pediu desculpas na segunda-feira por meio de seu porta-voz Andy Stone.

A Meta é criticada por ter desativado temporariamente no sábado uma conta do Instagram chamada "No Kings", nome de uma coalizão de associações que incentiva cidadãos americanos a votar nas eleições de meio de mandato no início de novembro.

"Pedimos nossas mais sinceras desculpas", escreveu o porta-voz da Meta no X, argumentando que se tratou de uma "ação automatizada [...] realizada por engano" pelos algoritmos de moderação da plataforma.

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