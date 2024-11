Comitiva de 35 deputados irá à posse de Trump; lista tem dois parlamentares pernambucanos

A- A+

Já são 35 o número de deputados federais que confirmaram presença na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A organização que movimenta a oposição na Câmara dos Deputados é tocada por nomes que acompanharam a apuração do resultado no país estrangeiro, à exemplo de Bia Kicis (PL-DF) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Na listagem de parlamentares que devem viajar para estar na solenidade, marcada para 20 de janeiro do ano que vem, estão sete integrantes de partidos da base do governo federal. Tratam-se de nomes alinhados à oposição, mas que fazem parte do quadro do União Brasil (4), PP (2) e Republicanos (1), que chefiam ministérios.

No caso do União Brasil, que tem a maior parte desses parlamentares, são três pastas na Esplanada, enquanto PP e Republicanos indicaram um aliado cada para o primeiro escalão do presidente Lula (PT).

São eles: Fernando Máximo (União-RO), Cristiane Lopes (União-RO), Coronel Ulysses (União-AC), Dayany Bittencourt (União-CE), Pedro Lupion (PP-PR), Evair de Melo (PP-ES) e Messias Donato (Republicanos-ES).

Os deputados em questão pertencem a partidos com cargos no primeiro escalão do Planalto. No caso do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações) lideram ministérios. O Republicanos e o PP possuem um ministério cada — Portos e Aeroportos, sob o comando de Silvio Costa Filho e Esportes, com André Fufuca, respectivamente.

Apesar de estarem em partidos da base, esses deputados nunca estiveram próximos ao petista e sempre votam com a oposição em matérias chaves para o governo.

Eleito nesta quarta-feira, Donald Trump teve sua apuração acompanhada por quatro deputados brasileiros. Estiveram nos Estados Unidos Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) e Mayra Pinheiro (PL-CE). Os quatro viajaram em missão oficial sob a prerrogativa de acompanhar a eleição enquanto observadores.

O filho 03 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na residência de Trump em Palm Beach, na Flórida. Apesar de não ter mandato no Congresso, o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, também participou da celebração.

A vitória de Trump nas eleições americanas animou a direita brasileira, que agora nutre o discurso de que pode ter reflexos no restante do mundo. Aliados de Bolsonaro encaram o resultado como um preâmbulo de que, em 2026, um candidato de direita possa vir a derrotar Lula ou o candidato do governo federal nas urnas.

Há ainda a expectativa de que, com um nome da extrema-direita à frente do país que representa a maior economia do mundo, possa contribuir para uma eventual reversão da inelegibilidade do ex-presidente brasileiro.

A comitiva de deputados confirmados na posse:

Gustavo Gayer (PL-GO)

Paulo Bilynskyj (PL-SP)

Zé Trovão (PL-SC)

Capitão Alden (PL-BA)

Fernando Máximo (União-RO)

Mayra Pinheiro (PL-CE)

Giovani Cherini (PL-RS)

Cristiane Lopes (União-RO)

Coronel Ulysses (União-AC)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Delegado Caveira (PL-PA)

Dayany Bittencourt (União-CE)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Coronel Meira (PL-PE)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Carla Zambelli (PL-SP)

Pastor Marco Feliciano (PL-SP)

Vermelho Maria (PL-PR)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

José Medeiros (PL-MT)

Daniel José (Podemos-SP)

Pedro Lupion (PP-PR)

Maurício Marcon (Podemos-RS)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Evair de Melo (PP-ES)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Sargento Gonçalves (PL-RN)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Bia Kicis (PL-DF)

Veja também

EUA Eleição de Trump: o retorno das guerras comerciais?