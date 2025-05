A- A+

VIAGEM Comitiva de Lula para viagem à Rússia e China terá presença de Alcolumbre Estão previstos encontros do presidente com Vladimir Putin e Xi Jinping

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União), acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas viagens para Rússia e China, nesta semana.

Em Moscou, na Rússia, Lula e Alcolumbre participam, a convite de Vladimir Putin, da celebração dos 80 anos da vitória sobre a Alemanha de Hitler na Segunda Guerra.

Eles emendam a agenda internacional em uma visita à China, onde participam da Cúpula entre China e países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) em 12 e 13 de maio.

Durante as agendas no país asiático, Lula também terá um encontro bilateral com o presidente Xi Jinping. A reunião acontece em meio ao acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, causada pela imposição de tarifas mútuas.

Segundo a assessoria do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), não há previsão de ida dele às agendas.

Lula e Alcolumbre já viajaram juntos recentemente ao Japão e ao Vietnã e ao Vaticano para o funeral do Papa Francisco.

Veja também