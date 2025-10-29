A- A+

GOVERNO FEDERAL Comitiva do governo Lula para o Rio inclui Lewandowski, Macaé, Anielle e Andrei Rodrigues Objetivo é colher informações sobre a megaoperação da polícia do Rio de Janeiro e avaliar eventuais pedidos por parte do governador Cláudio Castro

A comitiva do governo federal que foi ao Rio de Janeiro inclui os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, da Igualdade Racial, Anielle Franco, e dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que estava previsto para liderar a comitiva, não vai.

Na noite de terça-feira, 28, a Casa Civil informou que Rui iria junto de Lewandowski para o Rio para conversar com o governador Cláudio Castro (PL).

O quadro mudou após a reunião feita pelo presidente com seus auxiliares na manhã desta quarta-feira, 29. O chefe da Casa Civil ligou para Castro e informou que a comitiva iria à capital fluminense após a reunião com o presidente.

O objetivo da comitiva designada por Lula é colher informações sobre a megaoperação da polícia do Rio de Janeiro e avaliar eventuais pedidos por parte da gestão de Cláudio Castro. A comitiva deixou o Palácio da Alvorada após a reunião presidencial por volta das 13h30. De lá, seguiram para a capital fluminense.

Até as 13h, o governo do Rio contabilizava 119 mortos na operação, sendo 4 policiais. Já segundo a Defensoria Pública do Estado, o saldo de fatalidades é de 132 pessoas.



