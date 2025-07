Comitiva do Senado inicia viagem no fim de semana para debater tarifas dos EUA

A- A+

Uma comitiva de oito senadores iniciará na tarde de sexta-feira (25) um viagem a Washington para debater com empresários e parlamentares as tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

A ideia é que estejam lá para cumprirem agendas de segunda (28) até quarta-feira (30). As tarifas estão previstas para serem cobradas a partir de 1º de agosto.



Segundo o líder do grupo, Nelsinho Trad (PSD-MS), o foco será abrir diálogo com empresários americanos que fazem comércio com o Brasil e com parlamentares americanos. A agenda será fechada nos próximos dias.

Nesta quarta-feira (23) o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), reafirmou que o objetivo da comitiva é "dialogar". Segundo o senador, o grupo não quer briga e espera ter sucesso nas conversas.

"Espero que a gente tenha sucesso, porque não nos interessa ter uma briga numa amizade e num comércio de 206 anos", declarou Wagner em publicação no X.

O senador diz que a comitiva vai com a expectativa de "ter sucesso na negociação", mas sem abrir mão da soberania do Brasil O petista ainda cita a carta do País enviada aos Estados Unidos com propostas de acordos entre os dois países.

"Há uma carta entregue ao governo americano desde 16 de maio que ainda não nos foi respondida. Espero que tenhamos sucesso", afirmou.

