Comitiva vai aos EUA para reunião com Eduardo Bolsonaro em meio a desgaste da imagem de Flávio
Parlamentares do PL já desembarcaram no Texas, onde se encontrarão com o ex-deputado federal
Os deputados Gil Diniz (PL-SP) e Paulo Mansur (PL-SP) e o vereador do município de Praia Grande (SP), Marcelo Cruz (PL-SP) viajaram para o Texas, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira para, segundo eles, se reunirem com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.
A reunião da comitiva com Eduardo vem em meio à crise vivida por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desde que veio à tona a relação entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master,
Na última terça-feira (19), Flávio Bolsonaro admitiu que, além de pedir dinheiro para Vorcaro para a cinebiografia de seu pai, fez uma visita ao dono do Banco Master após ele ser preso, no fim do ano passado.
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À época, Vorcaro usava tornozeleira eletrônica e estava impedido de deixar São Paulo. A nova revelação abalou as bancadas do partido no Congresso.
Há uma semana, o Intercept Brasil divulgou conversas de Flávio com Vorcaro, em que o senador cobra parcelas atrasadas do banqueiro para a produção do filme “Dark horse”.
— Pisamos agora no Texas. Viemos visitar nosso padrinho Eduardo Bolsonaro — diz Mansur no vídeo.
Não é a primeira vez que o ex-deputado recebe visitas de aliados. Em março deste ano, cerca de 15 parlamentares se deslocaram para Dallas, no Texas, para uma sequência de encontros com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma reunião geral. Naquela oportunidade, Gil Diniz e Paulo Mansur também estiveram presentes. Os encontros visavam, além de mostrar apoio a Eduardo, definir um possível herdeiro à corrida ao Senado.