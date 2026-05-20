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Flávio Bolsonaro Comitiva vai aos EUA para reunião com Eduardo Bolsonaro em meio a desgaste da imagem de Flávio Parlamentares do PL já desembarcaram no Texas, onde se encontrarão com o ex-deputado federal

Os deputados Gil Diniz (PL-SP) e Paulo Mansur (PL-SP) e o vereador do município de Praia Grande (SP), Marcelo Cruz (PL-SP) viajaram para o Texas, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira para, segundo eles, se reunirem com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

A reunião da comitiva com Eduardo vem em meio à crise vivida por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) desde que veio à tona a relação entre o senador e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master,

Na última terça-feira (19), Flávio Bolsonaro admitiu que, além de pedir dinheiro para Vorcaro para a cinebiografia de seu pai, fez uma visita ao dono do Banco Master após ele ser preso, no fim do ano passado.

À época, Vorcaro usava tornozeleira eletrônica e estava impedido de deixar São Paulo. A nova revelação abalou as bancadas do partido no Congresso.

Há uma semana, o Intercept Brasil divulgou conversas de Flávio com Vorcaro, em que o senador cobra parcelas atrasadas do banqueiro para a produção do filme “Dark horse”.

'Visita ao padrinho'

Mansur publicou um vídeo nos stories do Instagram após os três parlamentares pousarem em território americano. Na postagem, Diniz afirma que estariam indo “visitar o padrinho”. Em seu perfil, o deputado se diz “aliado de Eduardo Bolsonaro”.

— Pisamos agora no Texas. Viemos visitar nosso padrinho Eduardo Bolsonaro — diz Mansur no vídeo.

Não é a primeira vez que o ex-deputado recebe visitas de aliados. Em março deste ano, cerca de 15 parlamentares se deslocaram para Dallas, no Texas, para uma sequência de encontros com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma reunião geral. Naquela oportunidade, Gil Diniz e Paulo Mansur também estiveram presentes. Os encontros visavam, além de mostrar apoio a Eduardo, definir um possível herdeiro à corrida ao Senado.

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