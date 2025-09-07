Como não temos direito a segundo julgamento, vamos para a anistia para valer, diz Costa Neto

A- A+

O presidente nacional do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto (SP), afirmou há pouco, ao chegar à Avenida Paulista, em São Paulo, que o partido "vai para a anistia para valer". Ele alegou que os atos de 8 de janeiro de 2023 não foram julgados pela primeira instância da Justiça. "Então, como nós não temos o direito ao segundo julgamento, nós vamos para a anistia para valer", disse, antes do ato dos bolsonaristas.



Ele defendeu ainda o julgamento de acusações feitas pelo perito Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em audiência pública na Comissão de Segurança Pública do Senado. Na ocasião, Tagliaferro apontou um suposto uso indevido da estrutura do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo ministro Alexandre de Moraes, que presidiu a Corte Eleitoral.



Tagliaferro disse que o ministro teria tentado direcionar o levantamento de informações para municiar os inquéritos do Supremo Tribunal Federal sobre o espalhamento de notícias falsas "Todas as denúncias têm que ser julgadas. Espero que essa seja julgada também", disse Valdemar antes de subir ao trio elétrico para discursar em ato na Paulista.

