Palácio do Planalto Como presidente em exercício, Alckmin recebe representante da União Europeia Alckmin assumiu o posto neste sábado (21), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para a Argentina

Em seu primeiro dia útil como presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB) se reuniu nesta segunda-feira (23) com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Frans Timmermans. O Palácio do Planalto não forneceu detalhes sobre a agenda e afirmou apenas que se tratou de uma visita de cortesia.

Alckmin assumiu o posto neste sábado (21), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para a Argentina, na primeira viagem internacional do petista. Na sequência, ele irá ao Uruguai e só deve retornar à Brasília na quarta-feira (25). Hoje, Alckmin está despachando no gabinete presidencial desde 8h30.

A primeira autoridade com quem o presidente em exercício se reuniu, Frans Timmermans lidera a União Europeia nas negociações internacionais sobre assuntos relacionados a clima. Ele chegou ao Planalto perto das 9h30 para a reunião.

Atual vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Alckmin chega à cadeira mais importante da República, ainda que interinamente, depois de ter disputado duas eleições presidenciais. Em 2006, ele foi derrotado por Lula no segundo turno e em 2018 sequer passou do primeiro turno. Naquele ano, o Brasil elegeu Jair Bolsonaro.

Antes filiado ao PSDB, Alckmin aceitou ser vice na chapa de Lula, do PT, em acordo sacramentado a sete meses antes da eleição, em março de 2022. Nas últimas décadas, os dois políticos estiveram em lados opostos.

Médico e nascido no interior paulista, Alckmin é um dos fundadores do PSDB. Foi quatro vezes governador de São Paulo, além de vice-governador, deputado federal, deputado estadual, prefeito de Pindamonhangaba e vereador.

