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ELEIÇÕES 2026

Como saber se meu título de eleitor está regular? Veja o passo a passo

Para consultar a situação eleitoral, o eleitor pode acessar gratuitamente o portal do TSE

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O e-título é a versão digital do título de eleitor O e-título é a versão digital do título de eleitor  - Foto: Divulgação/TSE

O prazo para regularizar o título de eleitor ou concluir a retirada do documento se encerra nesta quarta-feira (6). Sem o documento em dia com a Justiça Eleitoral, não será possível votar nas eleições gerais deste ano, que ocorrem em outubro. Para quem não sabe se o título de eleitor está regular, é fácil e rápido de consultar.

Como saber se meu título de eleitor está regular?
Para consultar a situação eleitoral, o eleitor pode acessar gratuitamente o portal do Tribunal Superior Eleitoral, entrar no menu “Consultas” e clicar em “Situação do título”. Para a consulta, é necessário informar o número do título, CPF ou nome completo e data de nascimento.

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Caso o título apresente alguma irregularidade, o eleitor deve seguir os seguintes passos. Confira:

O que acontece se o título não for regularizado?
Os eleitores que estiverem com o título irregular, além de não garantirem o direito ao voto, podem ficar impedidos de:

Neste ano, o primeiro turno das eleições será realizado no dia 4 de outubro. Os eleitores irão às urnas para escolher:

Caso necessário, o segundo turno das eleições para presidente da República e governadores será realizado no dia 25 de outubro.

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