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justiça Como Vorcaro tentou agradar Moraes em eventos jurídicos em Londres Diálogos interceptados pela Polícia Federal revelam que Alexandre de Moraes direcionava organização dos eventos

Uma série de mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e funcionários do Banco Master revelam pedidos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a respeito de eventos promovidos pela instituição financeira em 2024 e 2025.

Os diálogos mostram que Moraes vetou convidados, interferiu na programação e até sugeriu mudanças em notícias relacionadas aos encontros.

A informação consta de um relatório sigiloso elaborado pela Polícia Federal a partir da análise do celular de Vorcaro. O documento foi encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master.

O primeiro evento ocorreu em Londres, capital inglesa, entre os dias 24 e 27 de abril de 2024 e, segundo as conversas, contou com a presença de autoridades.

Em uma conversa de março daquele ano, um dos interlocutores de Vorcaro encaminha uma mensagem atribuída a Moraes para Gilmar Mendes, indicando que o evento homenagearia o ex-presidente Michel Temer e o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

A mensagem citava o Banco Master como organizador do evento, mas Vorcaro pediu para que a instituição não aparecesse.

Em sequência, no dia 6 de abril, o ex-ministro Fábio Faria, que comandou a pasta das Comunicações no governo de Jair Bolsonaro, repassa para Vorcaro um convite de Moraes para um encontro na casa do magistrado em São Paulo.

Em 19 de abril, em outra conversa, o banqueiro relata que estava organizando um "evento super exclusivo com Alexandre de Moraes em Londres".

No dia 26 de abril, Vorcaro repassa um pedido, novamente atribuído a Moraes, para que fosse incluída em uma matéria jornalística de que o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, se encontrou com os ministros do Supremo.

"Alexandre pediu se possível pra incluir que antes do evento ele se reuniu com os ministros do Supremo. Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes", escreveu Vorcaro, especificando que seria "na matéira do Blair que vai soltar".

Em 18 de abril, em nova conversa com Fábio Faria, Vorcaro recebe novos pedidos atribuídos a Moraes sobre um "veto".

"Mas eu acho que Alexandre gosta que ele saiba que ele vetou. Ego dele", escreveu Faria.

Em resposta, Vorcaro admite "No final ele vetou mesmo, ficou claro".

Na mensagem interceptada pela PF, porém, não há menção a quem seria o veto.

No ano seguinte, em 2025, novamente Alexandre de Moraes faz determinações sobre um evento organizado pelo Master, o II Fórum Jurídico Londres Brasil de Ideias.

O evento, entretanto, foi cancelado.

Em fevereiro de 2025, por exemplo, uma interlocutora passa a Vorcaro uma lista com autoridades: Alexandre de Moraes, Jorge Messias, Andrei Rodrigues, Mauro Campbell e Hugo Motta.

Vorcaro, entretanto, não aprova a lista imediatamente, afirmando "Não. Deixa eu aprovar com Alexandre os dois textos".

Em outro diálogo, dessa vez em março, a interlocutora de Vorcaro afirma que Alexandre de Moraes "já está mandando save the date, segundo Andrei me disso", referência ao fato de que Moraes já estaria indicando a convidados para que reservassem a data em suas agendas para o evento.

Em julho, após receber uma lista de convidados, a interlocutora comenta com Vorcaro sobre Rueda, referência a Antônio Rueda, presidente do União Brasil e investigado no Supremo Tribunal Federal.

Vorcaro responde que "De jeito nenhum" e, em seguida, complementa: "Rueda não né. Alexandre morre se você fizer isso. Aliás, nos mata".

Ainda no mesmo mês, em nova mensagem entre Vorcaro e a funcionária identificada como Ana, o banqueiro afirma que Moraes estaria reclamando da desorganização do evento e que Tarcísio de Freitas teria sido colocado em destaque.

Ana responde que "Podemos mudar tudo o que ele quiser. Tarcísio não confirmou".

Em seguida, Ana relata a Vorcaro que passou o dia com Vivi Moraes, referência à esposa do ministro, e com o próprio ministro fechando o programa do evento.

"Eles alteraram bastante coisa, mas está ficando bom", escreveu ela.

O evento, entretanto, acaba cancelado em agosto. Até mesmo o cancelamento gera repercussões ligadas a Alexandre de Moraes.

"Ontem o grupo voto - Karin - deu trabalho com relação ao cancelamento/postergação. Que é uma vergonha, que o nome dela está em jogo. Blá blá blá. Que o Alexandre manda e desmanda", escreveu Ana.

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