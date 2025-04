A- A+

Homenagem Projeto homenageia o ex-ministro Armando Monteiro Filho Deputado Antônio Moraes é autor da proposta que dá o nome do ex-ministro ao Complexo do Fragoso, em Olinda

A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovou o projeto de lei do deputado estadual Antônio Moraes (PP) que dá ao Complexo do Canal do Fragoso, em Olinda, o nome do ex-ministro Armando Monteiro Filho (1925–2018).

Segundo Moraes, a proposta presta homenagem a uma figura histórica da política pernambucana. “Armando Monteiro Filho é um dos melhores homens públicos que Pernambuco já teve, uma das figuras mais ilustres do Estado”, afirmou.

O parlamentar destacou ainda a importância da obra para a Região Metropolitana do Recife.

“O Complexo do Fragoso tem duas vias de rolamento e é uma das intervenções mais relevantes da área metropolitana. Vai melhorar muito o trânsito na região”, declarou.

Proposta

A proposta recebeu apoio dos deputados Diogo Moraes (PSB) e João Paulo Lima e Silva (PT). Para João Paulo, trata-se de uma homenagem “justa e merecida”. O petista lembrou que Armando Monteiro Filho, que também foi deputado federal, teve trajetória alinhada ao presidente Lula. “Foi candidato ao Senado em um dos momentos mais polarizados do país”, pontuou.

Durante a discussão, João Paulo também sugeriu a correção do nome da obra, enfatizando seu impacto urbano. “Não se trata apenas de um canal. Ali é o Complexo do Rio Fragoso”, observou.

