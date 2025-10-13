Compromisso com o trabalho digno marca posse de Gustavo Chagas no MPT-PE
Em cerimônia na Alepe, o novo chefe do órgão reforçou o compromisso com a defesa dos direitos sociais e criticou a precarização das relações de trabalho
O procurador do Trabalho Gustavo Luís Teixeira das Chagas, eleito pelo colégio de procuradores do órgão ministerial, tomou posse no cargo de procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) para o biênio 2025-2027, em solenidade realizada ontem, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).
A diretora de Meio Ambiente e ESG do Grupo EQM, Cláudia Dantas, representou o presidente do grupo e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, durante a solenidade.
Junto a Gustavo Chagas, foram empossados o novo vice-procurador-chefe, José Laízio Pinto Júnior, e a terceira procuradora-chefe eventual, Maria Roberta Melo Komuro da Rocha.
Compuseram a mesa da solenidade o procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira; o procurador-geral de Justiça de Pernambuco, José Paulo Cavalcante Xavier; o conselheiro do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), Rodrigo Novaes; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), desembargador Ruy Salathiel; o corregedor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias; representando o governo de Pernambuco, o procurador-chefe do estado, Felipe Vilar; representando a Prefeitura do Recife, o procurador-geral da cidade, Pedro Pontes; a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Pernambuco (OAB-PE), Ingrid Zanella; e o vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Marcelo Crisanto Souto Maior.
- Ministério Público do Trabalho empossa Gustavo Chagas como novo procurador-chefe em Pernambuco | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco
Discurso
Em seu pronunciamento, Gustavo destacou o compromisso da instituição com a defesa dos direitos sociais que sustentam a República e reforçou o papel transformador do MPT na vida dos trabalhadores brasileiros.
"Essa realidade tem rosto, nome e CPF e não pode ser ignorada. Porque o que está em jogo é a proteção social de milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, arduamente conquistada", disse.
O novo procurador-chefe também chamou atenção para a precarização das relações laborais e criticou a distorção do regime de Microempreendedor Individual (MEI), originalmente criado para valorizar quem empreende de verdade. Chagas ainda agradeceu o apoio da sua família ao finalizar o discurso.
Homenagens
Nas homenagens da posse, o procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo, desejou sucesso na administração para o novo procurador-chefe. "Que a nova gestão seja guiada pela sabedoria nas escolhas, pela Justiça como bússula e pela empatia como ponto de partida", ressaltou.
O vice-presidente da ANPT, Marcelo Crisanto, destacou o perfil de liderança de Gustavo Chagas. Segundo ele, "o Ministério Público do Trabalho se vê na necessidade de chefes com uma visão estratégica, resolvida e inovadora. Essas qualidades são, sem dúvida, evidentes na maneira como V. Exª guiará, promovendo uma administração ainda mais eficiente e voltada para resultados concretos."
Também estiveram presentes o vice-presidente do TRT-6, Eduardo Pugliesi; o secretário executivo do Ministério do Empreendedorismo, Tadeu Alencar; e o prefeito de Petrolina, Simão Durando.