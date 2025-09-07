Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
rio de janeiro

Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos EUA e faixas contra STF

Filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro está no ato no Rio de Janeiro

Reportar Erro
Ato de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana Ato de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana  - Foto: YouTube/Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro, filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou à concentração do ato bolsonarista convocado para este domingo (7), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado nas redes, Flávio diz, vestindo uma camiseta com o rosto de seu pai e a frase "Bolsonaro 2026", que o grupo vai "mostrar pro mundo que defende a liberdade".

Os manifestantes exibem bandeiras dos Estados Unidos e faixas com frases contra o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Mais cedo, o senador usou um vídeo de Bolsonaro para convocar apoiadores para o ato. "Presidente Bolsonaro convocando para o 7/Set", escreveu na primeira linha da publicação.

E anotou logo embaixo: "O vídeo é do ano passado". As publicações dos filhos do ex-presidente, usando suas imagens e falas, foram pivô da ordem de prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

O ato bolsonarista em Copacabana está previsto para começar às 11 horas, mas apoiadores do ex-presidente já estão no local.

Alguns carregam faixas com inscrições "Fim da ditadura do STF"; "Senadores omissos, + moral e - moraes"; "anistia já"; "fora Moraes"; e "fora Lula". Aliados de Bolsonaro carregam, em meio a bandeiras do Brasil, bandeiras dos Estados Unidos.

Leia também

• Desfile cívico-militar de 7 de Setembro no Recife comemora 203 anos da Independência do Brasil

• Lula participa de desfile do 7 de setembro com recados sobre soberania e patriotismo

• Ministros do STF não comparecem ao desfile do 7 de Setembro, evento marcado por recados; entenda

Reportar Erro

Veja também

Newsletter