rio de janeiro Concentração de ato bolsonarista em Copacabana tem bandeiras dos EUA e faixas contra STF Filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro está no ato no Rio de Janeiro

O senador Flávio Bolsonaro, filho "01" do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou à concentração do ato bolsonarista convocado para este domingo (7), na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Em vídeo publicado nas redes, Flávio diz, vestindo uma camiseta com o rosto de seu pai e a frase "Bolsonaro 2026", que o grupo vai "mostrar pro mundo que defende a liberdade".

Os manifestantes exibem bandeiras dos Estados Unidos e faixas com frases contra o Supremo Tribunal Federal (STF).



Mais cedo, o senador usou um vídeo de Bolsonaro para convocar apoiadores para o ato. "Presidente Bolsonaro convocando para o 7/Set", escreveu na primeira linha da publicação.

E anotou logo embaixo: "O vídeo é do ano passado". As publicações dos filhos do ex-presidente, usando suas imagens e falas, foram pivô da ordem de prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo.

O ato bolsonarista em Copacabana está previsto para começar às 11 horas, mas apoiadores do ex-presidente já estão no local.

Alguns carregam faixas com inscrições "Fim da ditadura do STF"; "Senadores omissos, + moral e - moraes"; "anistia já"; "fora Moraes"; e "fora Lula". Aliados de Bolsonaro carregam, em meio a bandeiras do Brasil, bandeiras dos Estados Unidos.

