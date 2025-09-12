A- A+

história Condenação de Bolsonaro em 7 atos: da Presidência da República à prisão por tramar golpe de Estado Ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por 4 a 1, por liderar uma tentativa de golpe de Estado articulada entre 2021 e 2023.



Esta é a primeira vez na história do Brasil em que um ex-chefe de Estado e militares são condenados por atentar contra a democracia.

Confira, abaixo, os principais momentos do ex-presidente, que saiu de ocupar o cargo mais alto e prestigiado do Brasil, para condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Eleição

Jair Messias Bolsonaro - até então membro do PL - foi eleito em 2018 com 55,13% dos votos válidos no segundo turno. Ele derrotou Fernando Haddad (PT), que terminou com 44,87% naquela eleição.

Ao todo, mais de 57 milhões de brasileiros votaram nele para ocupar o cargo mais alto e prestigiado do país pelos próximos quatro anos.

Bolsonaro foi eleito presidente em 2028 | Foto: Mauro Pimentel/AFP

Cortes na educação

O primeiro grande revés do governo Bolsonaro foi em 15 de maio de 2019, quando milhares de pessoas saíram às ruas em mais de 170 cidades nas manifestações contra os cortes na educação.

Protestos tomaram conta do Brasil por causa de cortes na educação em 2019 | Foto: Nelson Almeida/AFP

À época, o Ministério da Educação (MEC) bloqueou verbas para universidades e institutos federais em todo o Brasil. Somente no Recife, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), ao menos 50 mil pessoas participaram do protesto.

Pandemia

Com o início da pandemia de Covid-19 em 2020, conviver a distância, em quarentena e isolamento,

com insegurança e incerteza em meio às vidas e famílias dizimadas virou o “novo normal”. Isso só mudou no fim, de 2021, quando primeiros lotes de vacina começaram a ser aplicados e as maiores ondas de contaminação serem controladas.

De acordo com a plataforma Coronavírus Brasil, painel oficial do governo brasileiro ativo até hoje, mais de 39 milhões de casos foram confirmados. Desses, 716.626 pessoas faleceram. Em Pernambuco, 23.302 perderam a vida.

Pandemia matou milhares de pessoas no Brasil | Foto: Michael Dantas/AFP

A crise vinda com a pandemia, escândalos de atraso de compra de vacina e atitudes do ex-presidente, como imitar pessoas com falta de ar, foram grandes fatores para a queda da popularidade de Bolsonaro entre os brasileiros.

Em 2020, ele encerrou o ano com aprovação de 35% e reprovação de 33%, segundo o Ibope. Já em dezembro de 2021, a aprovação era de 22% e a reprovação já chegava a 53%, segundo o Datafolha. O índice era o pior da gestão até então.

Derrota na eleição

Em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente do Brasil pela terceira vez, com 50,90% dos votos válidos (60.341.333). Jair Bolsonaro terminou com 49,10% (58.203.620).

Marcada por forte polarização política, a eleição foi a mais acirrada da história do país.

Lula venceu Bolsnaro das urnas em 2022 | Foto: Evaristo Sa/AFP

8 de janeiro

No dia 8 de janeiro de 2023, o Brasil viveu um dos seus momentos mais obscuros. Insatisfeitos com o resultado das eleições, apoiadores incitados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos Três Poderes e cometeram uma série de vandalismo e depredações ao patrimônio público de Brasília.

Investigações da Polícia Federal apontaram Bolsonaro como o líder de organização criminosa, e planejar "de forma direta e efetiva" na tentativa de golpe de Estado.

Atos golpistas de 8 de janeiro | Foto: Joedson Alves/Agência Brasil

Os atos antidemocráticos pediam a intervenção das Forças Armadas no Estado brasileiro, o que qualifica tentativa de golpe. Até dezembro de 2024, 310 pessoas foram condenadas por participação nos ataques.

Obras de arte, móveis, peças históricas e documentos foram destruídos. O prejuízo causado foi de cerca de R$ 30 milhões

Prisão preventiva

No dia 4 de agosto de 2025, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Ex-presidente Jair Bolsonaro mostrando a tornozeleira eletrônica | Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

O ex-presidente foi proibido de receber visitas, exceto dos advogados, e de usar celulares, inclusive de terceiros. À época, também por determinação de Moraes, Bolsonaro já utilizava tornozeleira eletrônica e estava restrito de acessar as redes sociais.

Condenação

O dia 11 de setembro de 2025 ficará marcado como a data em que Jair Bolsonaro e mais sete aliados foram condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Julgamento ocorre na Primeira Turma do STF | Foto: Gustavo Moreno/STF

A pena de Bolsonaro será de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado pelos crimes de: abolição violenta do Estado Democrático de Direito; dano qualificado; golpe de Estado; deterioração ao patrimônio tombado; e organização criminosa. A defesa irá recorrer.

