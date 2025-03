Condenação de veículos de imprensa por informações falsas só ocorrerá com comprovação de 'má-fé'

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira que veículos de imprensa só poderão ser condenados por informações falsas de entrevistados se for comprovada a má-fé dos meios de comunicação. Em julgamento, os ministros alteraram tese adotada em 2023.

Na ocasião, o STF havia decidido que acusações infundadas ou imputações de crimes feitas por entrevistados seriam motivo para condenação de veículos.

A regra poderia ser usada até mesmo em uma entrevista ao vivo.

A reformulação atendeu a um recurso apresentado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

Agora, o Supremo institui regra específica para entrevistas ao vivo. Também obriga a remoção de conteúdo das plataformas digitais se forem veiculadas acusações falsas .

A má-fé citada na nova decisão pode ser caracterizada em duas hipóteses: se for demonstrado que já se sabia que a acusação do entrevistado era falsa ou se houver uma "evidente negligência".

"A empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé, caracterizada: 1) pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração ou 2) culpa grave, decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público, sem resposta do terceiro ofendido ou, ao menos, de busca de contraditório pelo veículo", diz trecho do texto aprovado pelos ministros do STF.