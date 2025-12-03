Condenada pelo 8 de janeiro, brasileira é presa na Argentina
Sirlene Zanotti é considerada culpada de acusações de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de estado
Condenada por participar dos atos golpistas de 8 de janeiro, a brasileira Sirlene de Souza Zanotti foi presa nesta terça-feira na Argentina. Alvo de um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ela é considerada foragida.
A brasileira foi condenada em março de 2024 a uma pena de 14 anos, com o cumprimento inicial no regime fechado. Ela foi considerada culpada das acusações de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, deterioração do Patrimônio tombado e associação criminosa armada.
Sirlene Zanotti foi presa quando tentava deixar o país e cruzar a fronteira com o Paraguai. Em outubro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes determinou a extradição de 63 foragidos do 8 de janeiro que estavam na Argentina, atendendo a um pedido da Polícia Federal.
Procurada, a defesa de Sirlene confirmou a prisão e disse manifestar "profunda preocupação com sua detenção em território estrangeiro".
"A situação de Sirlene reflete um contexto em que garantias constitucionais básicas – como a presunção de inocência, a proporcionalidade e o direito a um julgamento justo – têm sido sistematicamente violadas em determinados processos de motivação política", disse o advogado Hélio Ortiz em nota.