DEPUTADA FEDERAL Condenada pelo STF, Carla Zambelli diz estar na Europa: "Vou pedir para me afastar do cargo" Em entrevista à rádio bolsonarista, deputada federal afirmou ter saído do país para buscar tratamento médico

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou, nesta terça-feira (3), que deixou o Brasil e está na Europa.



A declaração foi dada em entrevista à rádio Auriverde nesta manhã. Zambelli afirmou ter saído do país inicialmente para tratar um problema de saúde, mas reclamou de "perseguição judicial", após ter sido condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

— Estou fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vim à princípio buscando um tratamento médico e agora vou pedir para que eu possa me afastar do cargo (...) vou me basear na Europa, tenho cidadania europeia. Estou muito tranquila quanto a isso.

A parlamentar alegou ainda ter receio de perder suas redes sociais e solicitou que seus apoiadores sigam a sua mãe, Rita, que concorrerá as eleições no ano que vem.



Ela vem tentando mudar seus perfis nas plataformas de Carla para Rita.

Zambelli se diz vítima de perseguição:

— Me cansei de ficar calada, me cansei de não atender meu público.



Em maio, Carla Zambelli foi condenada a dez anos de prisão e à perda do mandato como parlamentar pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).



A perda de mandato de deputada, assim como uma eventual prisão, só poderá ocorrer se a condenação de Zambelli for confirmada mesmo após o julgamento de recursos – que a defesa da parlamentar poderá apresentar após a publicação do acórdão do julgamento. As duas medidas, prisão e perda de mandato, só poderão ocorrer quando não houver mais a possibilidade de recurso.

