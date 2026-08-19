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BRASIL Condenado por assassinato no Maranhão disse que tinha reuniões com governador em palácio Gilbson Júnior afirmou em depoimento que frequentava o Palácio dos Leões, segundo revelou o g1

Condenado por homicídio em caso de grande repercussão no Maranhão, Gilbson Júnior afirmou em depoimento que frequentava o Palácio dos Leões, sede do governo local, e participava de reuniões com governador Carlos Brandão (MDB) e seu sobrinho, Daniel Brandão. As informações sobre o depoimento prestado à Polícia Federal (PF) e a um procurador da República foram publicadas pelo g1.

"Eu tinha uma vaga (de garagem) no Palácio dos Leões. Eu chegava, entrava, a vaga número 6", disse Gilbson, em depoimento prestado em junho do ano passado. Ele também implicou um desembargador do estado em um suposto pagamento para que ele permanecesse em silêncio.

Em nota, o governador do Maranhão afirmou que as acusações são "infundadas" e feitas por um "condenado confesso, por um assassinato em local público e que mudou a versão sobre o caso".

"Não há sequer uma prova de todas essas inverdades que estão sendo ditas. Por isso, afirmo categoricamente que são mentirosas. Nunca tive relação com esse assassino confesso. Nunca o recebi no Palácio, nem em qualquer lugar. A vaga 6 no estacionamento do Palácio dos Leões, que ele diz que ocupava, está há 6 anos preenchida por um gerador", disse Brandão, mostrando uma foto local em postagem nas redes sociais.

O caso hoje tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), sob relatoria de Flávio Dino, e tem grande potencial de impacto eleitoral no estado. Daniel Brandão, sobrinho do governador, foi afastado na segunda-feira por decisão do ministro do STF da presidência do Tribunal de Contas do estado, com prazo definido de 180 dias.

Gilbson Júnior foi condenado por matar um homem em um centro comercial de São Luís em agosto de 2022. De acordo com as investigações, há indícios de que o assassinato esteja relacionado a um acerto de contas envolvendo o recolhimento de propinas no Maranhão.





Segundo o g1, os trechos do depoimento estão transcritos em uma decisão sigilosa de Dino, de novembro de 2025, e que fixou a competência do STF para acompanhar as investigações do caso.

Carlos Brandão assumiu o governo do Maranhão em 2022, com a saída do então governador Flávio Dino para concorrer ao Senado. Ele foi reeleito em outubro daquele ano.

Na decisão pelo afastamento do sobrinho do governador do TCE, trecho do depoimento de Gilbson Júnior também citado com relato de que teria entregado dinheiro dentro da sede do governo.

"Eu pegava dinheiro deles, dele para levar pro Carlos, inclusive levei valores para dentro do palácio, entendeu?"

Segundo o depoimento de Gilbson Júnior, as reuniões iniciais com Carlos e Daniel Brandão eram para tratar da venda de terras no estado.

'Pô, o tio disse que era pra mim (sic) resolver algumas coisas contigo aí de interesse total dele, e nosso também, porque eu tenho uma área lá nessas terras também'", teria dito Daniel a Gilbson Júnior.

O negócio com as terras acabou não se concretizando, mas marcou o início da aproximação entre Gilbson Júnior e o grupo político de Brandão.

"Eu tinha uma vaga no Palácio dos Leões. Eu chegava, entrava, a vaga número 6, aí sempre era registrado em ata a minha visita, mas, geralmente eu falava pro Daniel, e eu entrava pela área de vivência do governador, aí subia a escada, aí tinha um salão", disse.

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